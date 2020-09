Candidatul PMP pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, primarul din Pojorâta Ioan Bogdan Codreanu, a declarat, în prezența liderului PMP Eugen Tomac, la lansarea candidaților pentru alegerile locale, că este momentul ca „politrucii” care au condus până în prezent județul să ia o pauză. „Pentru politrucii politici care au tratat în ultimii ani la și altele județul, cetățeanul și tot ce este mai frumos și mai valoros, lăsat de moșii și strămoșii noștri, pentru ei am un mesaj: a sosit momentul să facă o pauză. Să se ducă acasă”, a spus Ioan Bogdan Codreanu. El consideră că a sosit momentul ca la aceste alegeri locale, tinerii și profesioniștii care au demonstrat că se poate face ceva să facă un pas în față.

„Tuturor sucevenilor și bucovinenilor le garantez că modelul Pojorâta poate fi transferat în fiecare localitate din județul Suceava. Împreună putem demonstra că suntem valoroși. Ne iubim Bucovina, ne iubim sucevenii și dorim ca împreună să realizăm tot ceea ce nu s-a putut realiza până acum. Sucevenii, bucovinenii visează în fiecare zi la un campion. Vreau și pot să fiu campionul lor. Pentru că Bucovina mea nu este de vânzare, Bucovina mea nu este negociabilă, Bucovina mea merită mult mai mult. Și alături de echipa PMP la Consiliul Județean Suceava și echipa de primari PMP din județ vom realiza tot ceea ce ne dorim. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a mai declarat Bogdan Codreanu.