Preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a catalogat ca impardonabil faptul că fostul prefect Mirela Adomnicăi nu a fost invitată să ia cuvântul la şedinţa festivă de astăzi în care a fost instalat în funcţie noul prefect al judeţului, Alexandru Moldovan. De precizat că Mirela Adomnicăi a fost prezentă la şedinţa festivă, însă a asistat la instalarea noului prefect din sală. După şedinţă, Ioan Stan a declarat că „mi se pare nefiresc, impardonabil, sau lipsit de politeţe să nu dai cuvântul şi fostului prefect. Pentru că data trecută noi i-am invitat pe toţi parlamentarii PNL, inclusiv conducerea Consiliului Judeţean, însă nu au răspuns invitaţiei. Dar atunci, fostul prefect a fost invitat şi a adresat acel cuvânt de mulţumire, cum l-ar fi adresat astăzi şi doamna Mirela Adomnicăi, tuturor instituţiilor cu care a conlucrat foarte bine. Sigur, am participat la această şedinţă solemnă, o am în atenţie, dar faptul că şi-a luat atâtea angajamente astăzi, ne face şi pe noi, aşa cum am spus, să colaborăm, dar vom fi cu ochii pe ei. Vreau să mulţumesc doamnei prefect Mirela Adomnicăi, care timp de trei ani, după spusele tuturor primarilor, a fost unul dintre cei mai buni prefecţi. A răspuns întotdeauna invitaţiilor lor, a conlucrat cu dumnealor pe orice problemă administrativă”, a declarat Ioan Stan.

