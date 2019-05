Senatorul Ioan Stan a votat, la Fălticeni, la primele ore ale dimineții de duminică. Ioan Stan a spus că a votat pentru pentru candidații pentru Parlamentul European care au demonstrat că sunt adevărați români și patrioți. „Nu am nici o îndoială că acești europarlamentari vor face ceea ce trebuie pentru România în viitorul Parlamentul al Uniunii Europene”, a declarat Ioan Stan.

