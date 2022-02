Președintele organizației județene a PSD, senatorulIoan Stan, a anunțat că peste 17 miliarde de lei, adică aproape 3,5 miliarde de euro, au fost alocate prin semnătura ministrului PSD al Finanțelor ca ajutor de stat pentru mediul de afaceri național. ”După cum am mai spus, PSD a intrat la guvernare să sprijine cât de mult poate populația împreună cu firmele românești și demonstrează din nou că își respectă angajamentele. De această dată peste 17 miliarde de lei -aproape 3,5 miliarde de euro – au fost alocate prin semnătura ministrului PSD al Finanțelor ca ajutor de stat pentru mediul de afaceri național. Pe lângă cele 10 miliarde de lei alocate programelor IMM Invest și IMM Agro, alte 7, 5 miliarde de lei vor ajunge rapid în economie. Acest lucru este posibil pentru că noi programe de sprijin sunt lansate prin intermediul a trei piloni strategici, respectiv cele trei fonduri de garantare ( Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Fondul Român de Contra-garantare și Fondul de Garantare a Creditului Rural). Totodată, am reușit ca la schemele de ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii sau pentru susţinerea activităţii curente, să adaugăm o componentă nerambursabilă, de maximum 10% din valoarea creditelor, care este finanțată integral din bugetul de stat”, a spus Stan. El a arătat că prin aceste măsuri, PSD își onorează o prioritate din programul său de guvernare și susține cel mai ambițios proiect național dedicat firmelor mici și mijlocii din România.

