Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a ținut să facă o serie de precizări cu privire la rotativa guvernamentală şi la afirmaţiile unor membri PNL care consideră că ar fi oportun ca premierul Ciucă să-şi depună demisia tocmai în aceste momente. În primul rând, Ioan Stan a amintit că președintele PSD Marcel Ciolacu a explicat foarte clar că negocierile politice trebuie întrerupte cât timp există această criză în sistemul de Educație. „Ar fi total inadecvat ca în timp ce profesorii sunt în stradă iar elevii nu-și pot da examenele finale, partidele din Coaliție să piardă timpul cu negocieri politice. În plus, e nevoie de un Guvern în deplină capacitate pentru a putea lua eventualele măsuri necesare pentru încetarea grevei. Nimeni din PSD nu fuge de răspundere. Dimpotrivă președintele PSD a participat în mod direct la negocierile cu profesorii tocmai pentru a garanta că viitorul Guvern va duce la îndeplinire angajamentele luate de Guvernul Ciucă”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că nu trebuie uitat faptul că premierul Ciucă și-a asumat rezolvarea crizei din educație înainte de a pleca din Guvern. „O eventuală demisie din partea sa, în momentul de faţă, aşa cum îi cer unii lideri PNL, ar prelungi în mod inevitabil această grevă şi în acelaşi timp ar marca în mod negativ plecarea sa din funcția de premier. Având în vedere că suntem colegi de coaliţie, milităm pentru o abordare fermă şi echilibrată a acestei chestiuni şi nu credem că ar fi potrivit să se retragă din funcţie fără a se ţine de cuvânt şi a rezolva criza din educaţie, aşa cum a şi promis”, a încheiat Ioan Stan.

