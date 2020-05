Într-un mesaj transmis după moartea Înalt Prea Sfinției Sale Pimen, președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, arată că „Arhiepiscoul Pimen a fost un simbol al întregului județ și un model de credință și înțelepciune pentru credincioși”. „Trecerea sa la cele veșnice ne întristează pentru că am pierdut mai mult decît un Arhiereu. Am pierdut în același timp un învățător, un duhovnic, un apărător al ortodoxiei și a legilor sale morale. Arhiepiscopul Pimen avea harul de a te îndruma și a-ți arăta pe ce drum trebuie să mergi pentru a nu greși nici față de tine, nici față de alții, nici față de Dumnezeu. Cu experiența sa de viață și cu credința nestrămutată în cele sfinte, a păstorit vreme de peste 29 de ani destinele bisericești ale Sucevei și Bucovinei, reușind să transforme această zonă într-o adevărată grădină a Ortodoxiei, care sub îndrumarea sa a devenit tot mai bogată în credință și spiritualitate. Datorită dăruirii și jertfei sale oamenii locului nu au uitat de cele sfinte, existînd un adevărat echilibru în ceea ce privește credința, toleranța religioasă, tradițiile și buna cuviință”, mai arată senatorul Stan. „Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în veșnicia Sa”, se încheie mesajul parlamentarului.