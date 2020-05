Liderul social democraților suceveni, senatorul Ioan Stan, a declarat, astăzi, că informația potrivit căreia parlamentarii PSD de Suceava s-au testat pentru Covid-19 în detrimentul cadrelor medicale este o încercare de manipulare a opiniei publice.

Vă prezentăm comunicatul transmis de liderul PSD Suceava, Ioan Stan, în care infirmă aceste afirmații apărute în presă:

„În spațiul public sucevean a apărut o știre, de fapt o încercare de manipulare a opiniei publice, în care se afirmă că unii parlamentari PSD de Suceava s-ar fi testat pentru Covid-19 în detrimentul cadrelor medicale de la Spitalul Județean Suceava. Pentru că sucevenii merită să știe adevărul, prezentăm faptele așa cum s-au desfășurat în realitate, nu după cum le interpretează unii care probabil doresc să spele imaginea unui anumit lider politic aflat în fruntea județului, care nu doar că a chemat medicul la miezul nopții acasă pentru a-și face respectivul test, ba chiar a devenit „doctor” peste noapte pentru a beneficia de serviciile respective.

După cum poate fi verificat, în data de 13 martie s-a confirmat faptul că senatorul liberal Virgil Chițac are coronavirus, starea dumnealui începea să se înrăutățească și alte persoane cu care acesta a intrat în contact aveau potențial de infectare. Pentru că fac parte din aceeași comisie cu dumnealui și am interacționat personal cu domnia sa în Senat în săptămâna respectivă, mi s-a cerut de la București să-mi fac testul pentru Covid 19, testare cerută de altfel tuturor membrilor senatului. Întrucât în perioada respectivă am interacționat permanent cu ceilalți colegi senatori și deputați PSD din Suceava, i-am anunțat că este posibil ca la rândul lor să fie infectați, prin urmare am mers împreună la secția de boli infecțioase pe data de 13 martie și am prezentat cadrelor medicale de acolo prezumția de infectare, dar și faptul că nu avem simptome și am întrebat dacă este necesar să facem acest test. Ni s-a spus că este obligatoriu, deoarece am fost prezenți în aceeași încăpere cu o persoană confirmată pozitiv. Ni s-au prelevat probele și s-a dispus obligatoriu intrarea noastră în izolare timp de 14 zile, urmând să mai facem un test după expirarea perioadei de carantinare la domiciliu. Menționez faptul că atunci când ne-am prezentat pentru recoltarea probelor, nu era nimeni la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava, aspect care poate fi verificat de cei în drept. De altfel, pe site-ul Grupului de Comunicare Strategică se poate verifica faptul că pe 14 martie, deci cu o zi mai târziu, în județul Suceava era confirmat un singur caz de Covid-19. Așadar, la momentul respectiv, la nivel național, nu se punea problema numărului insuficient de teste și deci nu se punea problema să nu se poată face testarea pentru „zecile de medici și asistente” ale spitalului județean, după cum se afirmă într-un mod defăimător în articolul apărut, respectiva situație a apărut cu o săptămână mai târziu. Menționăm și faptul că din aceleași considerente menționate mai sus, sâmbătă 14 martie, au fost testați toți membrii Parlamentului, indiferent de culoarea politică (PSD, PNL, PMP, USR, ProRomânia, ALDE, UDMR), precum și membrii guvernului – fapt de asemenea verificabil pe site-ul Grupului de Comunicare Strategică. Gestul nostru a fost determinat de cerințele specialiștilor din Grupul suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor contagioase.

Reafirmăm ideea că această știre prezentată tendențios este încercarea de stopare a căderii libere în care se află un lider politic județean care este responsabil de situația dezastruoasă, sanitară și economică, care s-a instalat apoi în Suceava. Considerăm și că un jurnalist onest ar trebui să se informeze corespunzător înainte de a da o știre publicului”.