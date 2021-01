Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că din punctul său de vedere, cel mai potrivit nume pentru actualul guvern este Coaliția Țeparilor. Ioan Stan a spus că acest nume este cel mai potrivit pentru actuala guvernare având în vedere că deși toată perioada electorală au promis că dacă vor ajunge ei la putere va curge lapte și miere, „imediat ce s-au văzut cu sacii în căruță, au început să guverneze dându-le românilor țeapă după țeapă”.

”Prima dintre ele a fost dată angajaților pe salariul minim. Cu toate că USR+ a promis în campania „Taxe Zero pe salariul minim”, imediat după instalarea la guvernare au abandonat acest angajament. Iar în loc de o creștere substanțială a salariului minim, au decis să dea doar 2 lei/zi, adică o majorare de doar 3%, aceasta fiind cea mai mică din Uniune Europeană în raport cu creșterea inflației.

A doua țeapă a fost dată bugetarilor. Astfel, veniturile acestora au fost înghețate. Decizia a fost luată pe ascuns, când românii erau preocupați cu sărbătoarea trecerii în noul an – ordonanța care prevede înghețarea salariilor dându-se chiar în noaptea de Revelion.

A treia țeapă au primit-o cadrele didactice cărora nu doar că nu li se mai acordă majorarea anticipată din 2020, dar nu le mai dau nici măcar majorarea la termen stabilită inițial în Legea salarizării unitare din sectorul bugetar”, a spus Stan. El a adăugat că „a patra țeapă” le-a fost dedicată părinților și copiilor, guvernul anulând dublarea alocațiilor și în loc de 5 tranșe de majorare a câte 20%, copiii au primit doar două tranșe, una la 1 august 2020 și una la 1 ianuarie 2021. „Celelalte tranșe au fost practic anulate de votul majoritar la Țeparilor din Senat. A cincea țeapă le-a fost trasă pensionarilor. Este știut faptul că guvernul PNL de anul trecut nu a mai dat 40%, cât li se cuvinea prin lege pensionarilor, ci doar 14%, promițând în schimb o nouă majorare de 8,1% de la 1 ianuarie. Acum Guvernul Țeparilor a amânat majorarea de 8,1% pentru data de 1 septembrie”, a mai spus președintele PSD Suceava. El a adăugat că „a șasea țeapă” a fost dată celor care au votat la Referendumul pe Justiție, unde 6,4 milioane de români s-au pronunțat pentru interzicerea ordonanțelor de urgență în domeniul Justiției. „După ce au intrat la guvernare, cei de la USR au facut exact invers față de ceea ce au promis în campanie. Prima decizie a noului ministru al Justiției fiind tocmai aceea de a emite o ordonanță de urgență în domeniul amintit.

A șaptea țeapă au luat-o tinerii care doreau să cumpere o locuința. Deoarece aceștia, în baza unei reglementări legale care prevedea ridicarea pragului de preț de la 93.000 la 140.000 euro pentru achiziția de locuințe, au semnat contracte de achiziție pentru case mai generoase care să se încadreze în acest barem. Mulți dintre ei au plătind deja avansurile, contractând credite ipotecare. Iată că printr-o ordonanță dată în prag de Revelion, guvernul a amânat brusc această prevedere, fără nicio înștiințare prealabilă.

A opta țeapă a fost luată de IMM-uri. De 6 luni de zile guvernul a promis granturi de investiții cuprinse între 50.000 și 200.000 euro din fonduri europene pentru IMM-urile care activează în industriile alimentară, panificație, auto, energie și în sectorul de construcții. Niciun leu nu a ajuns până acum în conturile vreunei companii mici și mijlocii!

A noua țeapă au luat-o tinerii antreprenori. Deși au promis că vor continua programul Start Up Nation – un program de succes pentru cel puțin 8.000 de companii și zeci de mii de angajați, Guvernarea Țeparilor a anunțat sec că renunță la acest program.

Iar a zecea țeapă le-a fost dată fermierilor, guvernul hotărând amânarea Legii 236/2020. Conform actului normativ, producătorii care livrau produse agricole către consum urmau să primească o subvenție anuală de 10.000 euro, iar cei care livrau către procesatori, o subvenție de 20.000 euro pe an. Culmea e că Legea fusese inițiată chiar de către ministrul Agriculturii și fusese adoptată în parlament, fiind comunicată intens în campania electorală. După ce au luat voturile fermierilor, Guvernul Țeparilor s-a sucit și a amânat aplicarea legii. Aceasta e România de dreapta”, a încheiat Ioan Stan.