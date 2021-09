Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că recentul congres al PNL a fost „cea mai mare bătaie de joc” la adresa românilor care au respectat restricțiile pandemiei de Covid. Ioan Stan a declarat că în acest context, carnetul de partid a devenit mai important decât certificatul verde în exceptarea de la restricțiile impuse. „Practic, în timp ce guvernul se pregătește să închidă clasele cu 25-30 de elevi, partidul de guvernământ a făcut nestingherit congres cu 5.000 de delegați, încălcând în văzul lumii toate regulile de protecție și distanțare”, a precizat Stan. El a adăugat că având în vedere cele petrecute, românii trebuie să știe că nu există nicio o prevedere legală care să permită organizare de întruniri politice cu participare fizică în limita a 50% din sală. „Singura prevedere de acest gen se referă la activitățile din cadrul cinematografelor și sălilor de concerte. Însă nu orice fel de activitate este permisă în aceste spații, ci doar activitățile instituțiilor culturale. Ori un partid politic nu-i instituție de cultură. Dar până și această prevedere este în fapt o șarlatanie tipică PNL-istă, realizată de aceștia cu câteva zile înainte când, profitând de faptul că sunt la putere, au emis HG 990/17 septembrie 2021, în care au permis ca evenimentele culturale în limita a 50% din sală să fie organizate până la o incidență de 6 ‰. Înainte de această HG, regula permite organizarea unor astfel de evenimente până la cel mult o incidență de 1,5 ‰. (HG 668/14 august 2020). Deci pe 14 august când cazurile noi de covid erau la jumătate, restricția era de 4 ori mai severă decât atunci când a fost organizat Congresul PNL”, a explicat președintele PSD Suceava.

El a declarat că pentru a face lumină în acest abuz a celor de la PNL, PSD va solicita oficial CNSU să prezinte public avizul dat și invocat de liderii PNL prin care ar fi permis organizarea Congresului PNL. Stan consideră că este obligatoriu ca românii să știe cine a semnat avizul și în baza căror prevederi legale a fost acordat. „De asemenea, PSD va chema în Parlament, la comisiile de specialitate, șefii poliției și ai DSU, DSP, CNSP pentru a explica de ce nu au intervenit pentru a aplica sancțiuni atunci când au fost sesizați înaintea și în timpul evenimentului, inclusiv prin numeroase apeluri la 112. Nu în ultimul rând, PSD îl va chema pe ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, să explice în fața Parlamentului și a poporului de ce a tolerat această mare bătaie de joc și a permis infectarea a celor 5.000 de delegați PNL, pentru ca apoi aceștia să răspândească virusul pe întreg teritoriul României. Oare câți români vor muri din cauza nepăsării, neobrăzării, iresponsabilității, ipocriziei celor din PNL pentru care regulile anticovid se aplică numai românilor, nu și membrilor de partid?”, a încheiat Ioan Stan.