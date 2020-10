Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că România se află în plin dezastru economic sub actuala guvernare PNL. Ioan Stan a arătat că în luna noiembrie se împlinește un an de când PNL se află la guvernare guvernare. „Care sunt realizările guvernului Orban în acest timp, în afară de împrumuturile de peste 10 miliarde de Euro pe care le-a contractat, împrumuturi care nu se văd nici în nivelul de trai, nici în infrastructură, nici în economie, nici în lupta împotriva epidemiei de Covid 19? Și trebuie să ținem cont că aceste împrumuturi erau contabilizate pe la jumătatea anului iar acum nimeni nu mai știe la ce sumă s-a ajuns datorită lipsei de transparență pe care actualul guvern o are în relația cu cetățenii. Și pentru a avea o imagine cât mai exactă a ceea ce înseamnă guvernarea liberală pentru țara noastră, respectivele împrumuturi trebuie completate și cu alte date care demonstrează dezastrul economic în care ne aflăm”, a spus Ioan Stan. El a arătat că în primele opt luni ale anului 2020, producția industrială s-a contractat cu 13,7% față de perioada similară a anului trecut, înregistrând o pierdere de circa 5,7 miliarde euro. De asemenea, liderul PSD Suceava a precizat că și comerțul cu autovehicule și motociclete și serviciile de piață prestate în special populației, serviciile care se adresează consumului final, au o contracție de peste 34% în primele opt luni ale acestui an, nivelul cifrei de afaceri ajungând la indicatorii din ianuarie 2015. „În același timp sectorul HoReCa înregistrează o pierdere de peste 1 miliard de euro până la acest moment ca să nu mai vorbim despre scăderea puterii de cumpărare datorită creșterii inflației și nu în ultimul rând datorită refuzului guvernului liberal de a crește salariile profesorilor, alocațiile și pensiile, conform legii. Și nu trebuie să uităm că atunci când a fost vorba de creșterea cu 40% a punctului de pensie, aceștia au mărit-o cu numai 14% invocând faptul că nu sunt bani. Ca să fie bani, trebuiau să nu-i fure, așa cum a dovedit raportul Curții de Conturi că au făcut cu banii publici în perioada stării de urgență, când au sifonat miliarde de lei prin achiziții făcute la supra-preț”, a declarat Ioan Stan.

Liderul PSD consideră că acesta este tabloul guvernării liberale. „O guvernare care se axează pe interesele de grup, care deservește clienții de partid și care sacrifică România pentru a-și atinge propriile scopuri. Ba mai mult, pentru că justiția li se opune, merg până acolo încât atacă chiar și Curtea Constituțională a României călcând în picioare Constituția și legile țării.

De asemenea, constatăm că odată cu încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale, s-a terminat și cu proiectele de autostradă, cu rutele ocolitoare, cu „marile proiecte”, cu aeroporturile, spitalele, etc., iar numele Moldovei în ceea ce privește investițiile viitoare a dispărut din vocabularul oficialilor. La fel au dispărut și asfaltările făcute peste noapte, proiectele de alimentare cu gaz, apă, canalizare anunțate cu mare vâlvă, etc… Și iată că la aproape un an de când au preluat guvernarea, liberalii nu numai că nu se pot lăuda cu nimic, dar nici măcar la nivelul județului Suceava nu reușesc să taie panglica unui proiect care să fie realizat cap-coadă de dânșii. Căci cu proiecte gândite, finanțate și implementate de guvernarea PSD s-au tot lăudat întreaga campania electorală”, a încheiat Ioan Stan.