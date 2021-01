Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că recentele numiri de directori făcute de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava la cârma câtorva școli și licee din județ ridică niște semne de întrebare legate atât de oportunitatea acestor schimbări cât și asupra onestității cu care au fost făcute.

„Afirmăm asta pentru că în mod repetat, actuala putere a clamat în timpul campaniei electorale că se dorește depolitizarea învățământului, or deciziile ulterioare ne dovedesc exact contrariul, în această cheie încadrându-se și numirile celor 15 directori la nivelul județului Suceava”, a spus Ioan Stan. El consideră că că dincolo de legalitatea acestor numiri, este absolut pertinent să se pună o întrebare legată de oportunitatea și moralitatea acestor înlocuiri, mișcare ce va tulbura pentru o miză locală aparent mică, de 6 luni de mandat, continuitatea și buna desfășurare a anului școlar. „Mai cu seamă că aceste schimbări au loc acum, când întreg sistemul de învățământ ar trebui să pregătească începerea școlii în format fizic în cele mai bune condiții după data de 8 februarie. Iar în acest context, pare absurd ca preocuparea principală a Inspectoratului Școlar Județeam să fie schimbarea directorilor, când tocmai experiența managerială a acestora trebuie pusă în interesul învățământului pentru a începe cum se cuvine noul semestru.

Numai că atunci când e ordin de la partid, interesul invățământului este pus pe locul doi, iar ordinul se execută, nu se discută. Astfel, deși calitatea managerială a celor înlocuiți nu poate fi pusă la îndoială, s-a hotărât schimbarea lor din funcție, fiind înlocuiți cu apropiați ai actualei coaliții de guvernare, acesta fiind singurul criteriu de selecție și principala lor calitate”, a precizat liderul PSD Suceava. El a adăugat că „dacă schimbarea directorului adjunct de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” poate fi explicabilă prin prisma alegerilor locale ce vor urma, acesta urmând să-și exercite influența din zonă pentru a aduce voturi cui trebuie, cea a directorului de la Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, cum poate fi explicată? Gurile rele spun că la înlocuirea acestuia nu au contat deloc rezultatele manageriale, care sunt excepționale, ci un conflict între domnia sa și soția actualului șef a învățământului sucevean, acesta fiind victima unei răzbunări de familie”.

El a precizat că dacă este adevărat acest zvon, este trist și înjositor pentru instituția Inspectoratului Școlar Județean. „Ca să nu mai spunem că la festivitatea desfășurată la Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” cu ocazia modernizării acesteia, în toamna anului trecut, inspectorul școlar general adjunct Puiu, a amenințat-o cu destituirea pe fosta directoare, pentru că primarul localității a invitat și un reprezentant al Organizației Județene PSD Suceava. Iată că s-a ținut de cuvânt!

Oricum, în acest context pandemic, când sistemul de învățământ a trebuit să se adapteze unor situații cu totul exceptionale, aceste numiri par mai degrabă un moft de partid decât o necesitate și o nouă dovadă că cei de la putere una zic și alta fac”, a încheiat Ioan Stan