Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan crede că decizia Cabinetului Cîțu de a elimina voucherele de vacanță pentru bugetari va conduce la falimentul turismului. Redăm în continuare integral un comunicat remis de senatorul Stan pe această temă: „Dacă din postura de ministru al Finanțelor Florin Cîțu a reușit să îndatoreze țara ca nimeni altul, iată că din postura de prim-ministru va reuși să distrugă inclusiv industria turismului. Anunțul domniei sale că va tăia voucherele de vacanță, în acest an reprezintă lovitura de grație pe care guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR o dă industriei turistice. De fapt, primul pas făcut de actuala guvernare pentru distrugerea turismului a fost desființarea Ministerului Turismului, imediat după ce PNL a preluat puterea. Acum urmează faza a doua: eliminarea voucherelor de vacanță și a facilităților fiscale, astfel încît industria turistică din România să nu mai poată fi eficientă și să iasă din orice competiție cu industriile similare din celelalte țări. Operatorii din turism n-ar trebui să fie surprinși de aceasta decizie, deși acest domn iresponsabil, devenit între timp prim-ministru al României, nu a spus în campania electorală că va elimina voucherele de vacanță și toate facilitățile introduse de PSD pentru acest sector. Trebuie să spunem că măsura acordării voucherelor de vacanță, introdusă de PSD, a avut mai multe ținte. În primul rând, s-a urmărit sprijinirea cu bani a industriei turistice din România, având în vedere faptul că voucherele puteau fi utilizate doar pe teritoriul țării noastre. Evident că măsura a avut un caracter social, pentru că un număr foarte mare de români au reușit să-și petreacă vacanțele/concediile în țara noastră. Au fost mulți români care au putut să-și petreacă concediile pentru prima dată în destinații turistice precum litoralul Mării Negre, Delta Dunării, etc. În al doilea rând, am încercat să scoatem la lumină industria turistică care funcționa la negru. Astfel în 2018, numărul cererilor pentru clasificarea unităților de cazare turistică a crescut cu 60% față de 2017, iar în primul semestru al anului 2019 cererile de clasificare au crescut cu 35%, raportat la aceeași perioadă a anului 2018. În al treilea rând, am încercat să creăm facilități legislative pentru acordarea voucherelor de vacanță și celor din mediul privat, dar întrucât puterea a fost preluată de către PNL, aceste demersuri au fost abandonate de noua guvernare. În schimb, guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR pentru a fi sigur că va distruge definitiv sectorul turistic, se zvonește că pregătește inclusiv majorarea cotei de TVA pentru această industrie, cotă pe care guvernul PSD, cel care a făcut din turism o prioritate națională, a redus-o la 5%”.