Președintele Organizației Județene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat, astăzi, că a luat act cu regret de decizia deputatului Cătălin Nechifor de a părăsi acest partid. Afirmația a fost făcută după ce fostul lider al PSD Suceava, Cătălin Nechifor, a anunțat, tot astăzi, că pleacă din acest partid pentru a i se alătura fostului premier și președinte al PSD, Victor Ponta, în noul proiect politic Pro România.

Vă prezentăm în continuarea comunicatul de presă transmis de liderul PSD Suceava, Ioan Stan, după ce Cătălin Nechifor a făcut acest anunț:

„Le doresc tuturor sucevenilor ca Sfânta Sărbătoare a Înălțării Domnului să le aducă în suflet fericire, pace, liniște!

Bucuria acestei sărbători, pe care am simțit-o azi alături de multe comunități sucevene, a fost umbrită de hotărârea colegului meu (acum pot spune fostul meu coleg), domnul deputat Cătălin Ioan Nechifor, de a părăsi, după mulți ani, Partidul Social Democrat. Atât eu, cât și colegii mei: parlamentari, consilieri județeni, membri ai Biroului Permanent al PSD Suceava, am luat act cu regret de decizia dumnealui deoarece considerăm, cu sinceritate, că experiența sa politică și administrativă, ar fi putut contribui la întărirea echipei parlamentare social democrate sucevene. De altfel, complementaritatea pregătirii profesionale și a competențelor parlamentarilor social democrați suceveni a făcut ca această echipă să fie puternică la nivel județean si național – putere folosită în folosul județului Suceava pe care îl reprezintă în Parlamentul României.

Personal am luat act cu regret de decizia domnului deputat deoarece mulți ani am colaborat cu dumnealui în Parlamentul României și în Organizația Județeană a PSD. L-am sprijinit în toate demersurile sale politice și administrative, atunci când a câștigat funcția de europarlamentar, functia de deputat, funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, dar mai ales l-am sprijinit în calitatea sa de președinte al organizației județene a PSD. O dovadă în acest sens stau rezultatele pe care le-am obținut în toate confruntările electorale în zona pe care am coordonat-o din punct de vedere politic și mă refer inclusiv la alergerile prezidențiale din 2015, unde, fără a invoca scuze puerile (de genul asalt mediatic în rețelele de socializare sau implicare excesivă a diasporei), Victor Ponta a fost ales președinte.

Suntem la debutul unui nou ciclu electoral care se va încheia peste doi ani și jumătate. Începem acestă perioadă cu alegeri ale conducerii organizațiilor locale a PSD și, în scurt timp, în luna iunie, cu alegeri ale conducerii organizației județene a PSD. În mod transparent, lipsit de echivoc, oricare membru PSD care dorește să ocupe o funcție, fie cea de președinte, fie cea de vicepreședinte sau de membru în biroul permanent, se poate înscrie și este supus democratic votului, încat fiecare să-și poată determina reperele dimensiunii sale politice. Consider că o confruntare internă onestă determină calitatea și forța unui partid, dar, deasemenea consider că decizia de-a pleca dintr-un partid care și-a asumat guvernarea înseamna o fuga de răspundere, înseamnă neputința de a veni în sprijinul celor care și-au manifestat încrederea în cei pe care i-au trimis în Parlamentul României. În același sens, aderarea la un partid mic de opoziție, reprezintă de fapt o încercare de-a masca fuga de responsabilitate sub sintagma ,,suntem în opoziție, nu putem face nimic, suntem încă mici” . De fapt singurul risc pe care și-l asumă în mod real astfel de oameni este acela de a rămâne mereu mici.

Și, în aceste condiții, parlamentarii social democrați suceveni rămân fideli obiectivelor asumate în campania electorală, cele de a sprijini prin inițiative legislative, interesele sociale, economice, culturale ale județului Suceava, de a sprijini demersurile guvernamentale pentru implementarea programului de guvernare asumat unitar de toți membrii Partidului Social Democrat”.

IOAN STAN,

Președinte al Organizației Județene PSD Suceava