Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că la conferința de presă susținută marți seara de liderul și candidatul partidului la președinția României s-a putut observa clar o demonstrație de demnitate și respectul acesteia față de români. Ioan Stan a transmis un comunicat de presă intitulat „De ce Viorica Dăncilă?” în care a prezentat diferențele majore între conferința de presă susținută de Viorica Dăncilă și cea a candidatului PNL, Klaus Iohannis.

Vă prezentăm în continuare comunicatul de presă transmis de liderul PSD Suceava, Ioan Stan:

Nu cred că mai pot surprinde pe cineva declarând sus și tare că voi vota Viorica Dăncilă – președinte al României. De fapt nu cred că se mai poate îndoi cineva de valabilitatea alegerii mele. Nu după 19 noiembrie. Nu după demonstrația de demnitate, respect față de români, considerație față de partenerii de discuție, forță de reacție față de loviturile sub centură, riposta argumentată la nenumăratele încercări de a-i minimaliza competențele, devoalarea logică și de necontestat a practicilor nondemocratice care au servit dezbinării românilor și crucificării PSD și a susținătorilor săi. Nu după 19 noiembrie!

Am văzut cu toții între ce fel de oameni avem a alege. Pe de o parte aroganța răsturnată în fotoliul așezat pe scenă, sigur că mai sus decât ceilalți, pe de alta respectul de a sta în picioare timp de aproape trei ore în fața celor invitați să întrebe. Pe de o parte asistența selectată cu grijă pe criteriul esențial al lipsei de coloană vertebrală, pe de cealaltă 50 de ziariști folosind fără nici un menajament o adevărată artilerie de întrebări, cele mai multe voit incomode. Spre cinstea lor, a celor acreditați de fapte și nu doar de ecuson, drept ziariști. Am văzut cum se derulează intervenții îngrădite din timp în limite „confortabile”. Am văzut imitații de zâmbet ca și simulări de participare interesată. Am văzut și am auzit răspunsuri care nu răspundeau întrebărilor puse cu condescendență și menajamente. Am auzit și vorbe goale ce încercau a trece drept răspunsuri pline de înțeles la cele, foarte puține întrebări, cu subiect și predicat reflectând așteptările românilor. Am văzut toate acestea și încă multe altele în timp ce asistam la autodezbaterea Klaus față în față cu el însuși. Un simulacru jenant oferit electoratului de un organizator și mai jenant. Cât de proști ne poate crede cineva care ne vrea voturile și care crede că astfel ne poate convinge? Asta mă insultă de-a dreptul!

„Am văzut o femeie, de fapt am văzut un președinte al României!”

La polul opus am văzut o femeie venită să se întâlnească cu cei care au dorit acest lucru și cărora nu li s-au impus nici un fel de restricții pentru aceasta. Am văzut o femeie care a răspuns, stând în picioare, fără să ceară pauză, fără să bea apă, la 250 de întrebări, timp de 145 de minute. Întrebări de cele mai multe ori foarte dure. Am văzut cum unii dintre cei care o interpelau agresiv pe Viorica Dăncilă sufereau vădit transformări de atitudine pe măsură ce primeau răspunsuri la care nu se așteptau și care veneau să-i pună în situații delicate sau chiar penibile. Am văzut și reacții absolut normale la stres accentuat și prelungit ca cea referitoare la aria cercului. Știu că se va încerca exacerbarea momentului. Dar mai știu și că duduia internetul de căutările atotștiutorilor doritori de hăhăială și care habar n-aveau despre ce este vorba.

Am văzut o femeie care a răspuns fără ezitare la întrebări ce vizau arii de interes foarte diferite, în mod clar, fără elucubrații de zăpăcire a auditoriului și mai ales fără aere de superioritate. Și când i-au fost puse întrebări menite a o pune în situații delicate a răspuns cu un aer ușor mustrător care, dată fiind echitatea fără drept de apel a răspunsului, l-a pus în dificultate pe cel ce încerca să lovească și nu să onoreze adevărul. N-a ocolit nici o întrebare. N-a refuzat pe nici unul dintre cei care au interpelat-o. I-a pus în față realitatea neavenitului care pretindea că i se sugerează răspunsurile pe prompter, demonstrând că nu există la pupitrul conferinței de presă un astfel de dispozitiv. A găsit puterea să facă haz de necaz cerând să i se verifice tocul de la ochelari, căzut de la pupitru, pentru a se dovedi că nu are căști de recepționare a unor răspunsuri șoptite de staff.

Am văzut toate acestea. Le-am văzut cu toții.

Am tot repetat că am văzut o femeie, DE FAPT AM VĂZUT UN PREȘEDINTE! AL ROMÂNIEI!