Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că în momentul de față există multe interese ca bugetul să nu fie adoptat în acest an, în mod deosebit din partea celor care fac speculații pe evoluția cursului valutar, curs care ar crește dacă am întârzia cu adoptarea acestuia. „De aceea se invocă tot felul de pretexte pentru blocarea bugetului. În acest context, nivelul investițiilor invocat de domnul Cîțu este exact un asemenea pretext, care ar sluji intereselor speculatorilor”, a spus Ioan Stan. El a precizat că Florin Cîțu nu are dreptul moral să vorbească despre acest subiect, al investițiilor, având în vedere că în bugetul dumnealui de anul trecut propunea investiții de 5,9 % din PIB (mai mic cu 13% față de cât s-a alocat acum), din care s-au investit efectiv doar 55,9 miliarde lei (mai puțin cu -5,5% decât banii alocați pentru 2021 și cu -20 față de investițiile prevăzute pentru 2022).

„În schimb, spre deosebire de anul trecut, ministrul Finanțelor a introdus în buget proiecte mature care se vor realiza în mod concret. Asta pentru că dorim să avem investiții reale, nu investiții pe hârtie cum s-au făcut de către guvernul condus de domnul Cîțu. Din acest punct de vedere, domnia sa nu are dreptul să comenteze acest aspect, având în vedere că guvernul său a realizat cu 20% mai puține investiții decât cele prevăzute pentru 2022”, a declarat liderul PSD Suceava. El a arătat că proiectele de investiții care se pot face în mod real în 2022 sunt în valoare de 6,71% din PIB, respectiv 88,8 miliarde lei. „Dacă vor fi accelerate și alte proiecte în prima parte a anului, atunci cu certitudine se va asigura finanțarea suplimentară la prima rectificare bugetară. Însă ideea principală este să alocăm doar pentru ceea ce se face, nu doar de dragul de a aloca bani, pentru a da bine pe hârtie.

Ori acest lucru este posibil deoarece ne interesează dezvoltarea țării într-un mod eficient, onest, concret și pentru că ne dorim ca românii să vadă în mod real pe ce s-au cheltuit banii lor, contribuind prin aceasta la creșterea economică a României și a stabilității economice a cetățenilor”, a încheiat Ioan Stan.