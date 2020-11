Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a făcut o comparație între modul în care s-a comportat președintele României, Klaus Iohannis, după tragedia de la Colectiv, de acum cinci ani și după tragedia de la Spitalul Județean din Piatra Neamț.

Vă prezentăm în continuare comunicatul de presă transmis pe această temă de liderul PSD Suceava, Ioan Stan:

„Acum 5 ani, când a avut loc tragedia de la Colectiv, Klaus Werner Iohannis a declarat că „a fost nevoie să moară oameni pentru ca Guvernul să demisioneze”. Și guvernul de atunci a demisionat. Nu a făcut-o pentru Iohannis, ci pentru că era un gest de normalitate în fața tragediei petrecute. Dar acela era guvernul nostru.

Acum este guvernul lui la putere…

La distanță de 5 ani, o tragedie similară are loc la Secția de Terapie Intensivă a spitalului de la Piatra Neamț. Dar Iohannis nu mai solicită demisia nimănui. Brusc nu mai caută vinovați. Se ascunde în spatele unui comunicat sec, postat pe facebook înainte de culcare. În opinia sa, actuala guvernare nu este vinovată cu nimic.

Totuși, oamenii trebuie să știe că spitalul din Piatra Neamț, în ciuda faptului că e finanțat de Consiliul Județean, funcționează sub autoritatea Ministerului Sănătății. Ministerul e cel care l-a evaluat și care i-a dat autorizațiile de funcționare. Dacă mâine, oricare dintre dintre noi decide să facă un spital, acesta nu poate funcționa fără autorizație de la Minister. Așadar, răspunderea pentru întregul incident e în curtea Guvernului. Guvern care, în loc să aibă minima decență de a-și asuma acest fapt sau măcar de a găsi soluții, va căuta din nou să dea vina pe PSD. Pentru că mai mult nu poate.

Iar liberalii fac asta deși știu prea bine că guvernarea lor a tăiat cu 23% bugetul pentru sănătate pentru 2020. Sunt informatii verificabile, accesibile oricui. Bineînțeles că din cauza pandemiei de Covid, banii s-au suplimentat ulterior, dar în Bugetul de Stat pentru 2020 sănătatea era subfinanțată. Acesta este respectul arătat de PNL medicilor și pacienților români. Pentru ei, sănătatea românilor nu este o prioritate și dovedesc asta inclusiv prin acțiunile lipsite de coerență și sens pentru combaterea epidemiei de Coronavirus.

Iar în acest context, este legitim să ne întrebăm câți români trebuie să mai moară din cauza „ciumei galbene” ca guvernul Iohannis-Orban să admită că este incapabil să conducă România și că trebuie să plece acasă?

Indiferent de răspuns, românii suferă de pe urma incompetenții lor și din păcate, singurul drum pe care acest guvern ne duce, este cel spre dezastru”.