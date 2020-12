Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că președintele României, Klaus Iohannis, impune în momentul de față o nouă guvernare de dreapta, disprețuind și sfidând astfel votul dat de majoritatea românilor pentru schimbare. „Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, Ludovic Orban afirma la un post TV că într-o democrație, premierul este dat de partidul care câștigă alegerile. Câteva zile mai târziu, PSD a câștigat alegerile și bineînțeles că președintele Iohannis și PNL-ul n-au mai ținut cont de acest principiu democratic”, a spus Ioan Stan. El a precizat că la aceste alegeri parlamentare, românii și-au reafirmat încrederea pentru PSD, încredințând social democraților cele mai multe mandate de deputați și senatori în Parlamentul României. „În aceste condiții, constituțional, normal și firesc ar fi ca premierul să fie dat de PSD. Dar „România normală” a președintelui Iohannis nu are nimic de-a face cu Constituția și Democrația”, a precizat președintele PSD Suceava. El a subliniat faptul că șeful statului, fără a respecta votul românilor, a început negocierile subterane cu PNL, USR-PLUS, UDMR creând premisele unui nou CDR „de care cu toții ne aducem aminte cu tristețe”.

„Practic, fiecare dintre partidele <noului CDR> vrea o halcă de putere, cât mai mare. Altceva nu există la orizont. Niciun program, nicio viziune, nicio prioritate. Nu contează oamenii, ignoră criza cumplită din Sănătate – cu sute de morți și mii de noi cazuri COVID zilnic, nu contează că în economie se extinde dezastrul. Singurul lor scop este să vină la guvernare deși niciunul dintre respectivele partide de dreapta nu a câștigat alegerile, ci PSD”, a declarat Ioan Stan, care a adăugat că „din aceste motive, denunțăm vehement circul politic declanșat de președintele Iohannis. Este revoltător și de neadmis ca premierul României să fie desemnat prin bilețele, ca la bâlci. Este inadmisibilă batjocorirea tuturor procedurilor legale, a prevederilor constituționale, a tuturor regulilor democratice. Klaus Iohannis, prin prestația sa, continuă să țină România în afara Europei și să o ducă alături de statele africane în ceea ce privește democrația și regulile ei. Prin acțiunile sale, actualul Președinte impune tării o nouă guvernare de dreapta, în disprețul și sfidarea majorității românilor care au votat schimbarea. Va fi din rău, în mai rău, până la final, iar cei care vor pierde vor fi românii. Cu toții”.

Ioan Stan a mai transmis că România are nevoie de un prim-ministru și un guvern competent. El a arătat că „PSD a dat soluțiile corecte și va face tot ce-i stă în puteri pentru ca România să nu fie capturată de un guvern CDR-ist, mai slab și mai haotic decât guvernul PNL-ist condus de Ludovic Orban”.

