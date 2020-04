Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a solicitat ministrului sănătăţii, Nelu Tătarul să nu mai acţioneze politic în gestionarea problemelor medicale din judeţul Suceava. Ioan Stan i-a transmis o scrisoare deschisă ministrului sănătăţii în care a făcut referire şi la actuala conducere militară a Spitalului Judeţean Suceava, precizând că are tot respectul pentru aceştia dar nu poate accepta aruncarea anatemei asupra corpului medical, din dorinţa de a spăla păcatele unui management defectuos.

Vă prezentăm scrisoarea transmisă ministrului sănătăţii de liderul PSD Suceava, Ioan Stan:

Domnule Ministru ,

La preluarea conducerii Ministerului Sănătății am dorit să vă acord încrederea mea în speranța că ceva se va schimba în bine în sectorul de maxim interes național pe care urma să-l gestionați. Am crezut în dumneavoastră și atunci când ați venit în județul Suceava, când ați vizionat stadiul de execuție al spitalului din Fălticeni și ați făcut promisiuni legate de susținerea financiară necesară punerii acestui obiectiv, vital în condițiile pandemiei, la dispoziția locuitorilor județului.Vreau să spun că am sperat ca un medic să aprecieze la justă valoare însemnătatea acestei investiții. N-a fost să fie! Nici de această dată așa cum nici n-a fost vreodată în timpul conducerii liberale sau al altor conduceri de aceeași sorginte politică. Ați ales politic și nu medical, domnule doctor! După cum, tot politic, și cu multă sârguință în acest sens, încercați să identificați cauzele care au dus la situația actuală a Spitalul Județean Suceava.

După ce ați luat ,,contact,, cu situația existentă în spital, prin intermediul teleconferinței, ați descins în zona cu pricina purtând echipamentul de protecție ce lipsea celor din spital și era cerut cu disperare de mult timp. Ați destituit conducerea spitalului și a DSP-ului județean ca fiind principalii vinovați de incredibila stare de fapt constatată la fața locului , stare a cărei evidență nu putea fi voalată. Verificările dispuse de dumneavoastră au descoperit publicului, îngrozit și revoltat, că în spital, înscris cu date menite să-i ascundă identitatea, se afla internat și tratat cu toată deferența ,un coleg de partid ce ar fi trebuit să fie garantul unui management corect al treburilor publice în județul Suceava.

Conducerea instalată la spitalul județean, cu acceptul dumneavoastră public, face eforturi susținute să ne inducă faptul că situația incredibilă, revelată de mass- media, a fost provocată de reaua credință a personalului medical care a încălcat normele elementare ale unui comportament responsabil, protocoalele obligatorii în actvitate, refuzând să poarte echipamentul de protecție și încălcând toate prevederile regulamentului de organizare și funcționare ale instituției. Am tot respectul și încrederea în haina militară și în cei care o poartă. Dar nu pot accepta să arunc anatema asupra unui corp medical, condamnat la blam și discreditare, din dorința de a spăla păcatele unui management județean defectuos bazat strict pe culoare politică. Unde erau cei pe care în mod vădit încercați să-i apărați de disprețul cetățenilor când slujitorii adevărați ai sănătății se contaminau pe capete facându-și datoria în condiții de eritabil război? Vorbesc despre cei care-și acopereau fața cu o bucată de pânză, în absența echipamentului adecvat, și tratau bolnavii. Încercările de a-i face vinovați de dezastrul uman de la Suceava tocmai pe cei care au rămas, în linia întâi, să slujească sănătății celor în suferință, fiind ei înșiși bolnavi, onorându-și prin sacrificiul personal valoarea profesională, sunt demne de oprobiul public și nu ne vor păcăli.

Domnule Ministru, conform Euronews, în 10 aprilie județul Suceava înregistra 1529 de cazuri de Covid-19, aproximativ 30 % din totalul cazurilor din Romania. Mai bine de jumătate din numărul cadrelor medicale infestate în România sunt în județul Suceava. În aceste condiții slujbașii politici încearcă să învinovățească de acest dezastru chiar pe cei care se luptă în realitate cu el. Aceștia sunt cei pe care îi numim cu respect ,,eroi,,. Înțeleg că aveți sarcina de a spăla imaginea conducerii politice a județului. Dar, în fapt, pierdeți timp prețios pentru sănătatea noastră. Un timp pe care l-ați putea folosi pentru găsirea soluțiilor de a ieși din această criză. V-aș sugera în acest sens alocarea fondurilor pentru punerea în funcțiune a noului spital din Fălticeni care fi astfel adus rapid în slujba sănătății sucevenilor pe care nu aveți dreptul să o sacrificați politic.

Senator, Ioan Stan