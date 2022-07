Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că a venit momentul ca ministrul energiei, Virgil Popescu, să vorbească mai puțin și să facă mai mult. Românii s-au săturat de promisiuni și vor fapte. „Având în vedere atât contextul internațional cât și cel intern, nu ne permitem să ne jucăm cu siguranța energetică a românilor. Luând în considerare aceste lucruri, domnul ministru nu ne poate spune numai din gură că la iarnă va fi bine, că România are energie electrică și gaze pentru încălzire. Asta pentru că tot dumnealui a fost cel care a garantat că liberalizare pieței energiei va aduce prețuri mai mici. Și a fost exact invers!”, a arătat Ioan Stan. El a adăugat că tot ministrul energiei a insistat într-un mod de-a dreptul sinucigaș pentru interesul energetic al României, să fie închise și dezafectate centralele pe cărbune. „Nu trebuie să uităm că numai la insistența și împotrivirea PSD-ului acest plan nu a fost dus la bun sfârșit. Iar acum dumnealui se bate cu pumnul în piept afirmând că iarna asta și cea viitoare, „nu vom vedea o scădere a producției de energie din cărbune” uitând să precizeze cui i se datorează acest lucru. Pentru că în mod cert nu i se datorează viziunii sale ministeriale”, a mai declarat președintele PSD Suceava. El a mai spus că social democrații îl sfătuiesc pe ministrul energiei „să pună mâna” și să rezolve cu rezerva de gaz a țării. „Să facă bine să umple depozitele, dacă poate și are cu ce, așa cum a făcut Polonia, pentru că în două-trei luni vine frigul și nu le avem pline nici pe jumătate. De asemenea, insistăm să rezolve de urgență aberația cu blocarea aprovizionării cu cărbune a Complexului Energetic Oltenia, a cărui funcționare e vitală pentru sistemul energetic național, pentru funcționarea economiei și pentru populație.

Domnul ministru trebuie să înțeleagă că guvernarea nu este despre a vorbi frumos sau după cum îți dictează interesele de grup, ci înseamnă a administra eficient după cum îți dictează interesul țării”, a încheiat Ioan Stan.