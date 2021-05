Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, vrea să afle de la ministrul mediului, Barna Tánczos, ce măsuri are în vedere pentru ca România să nu devină groapa de gunoi a Europei. Ioan Stan i-a transmis o interpelare ministrului mediului, în care a arătat că la începutul lunii, mass media a semnalat două tentative de intrare în Romania a unor transporturi masive de deșeuri nereciclabile, unele chiar toxice. „Concret, în zilele de 10 și, respectiv, 11 mai a.c. a fost interzisă intrarea în România, prin vama Giurgiu, a 59220 de kilograme deșeuri de material plastic, metal și oțel, pentru care documentele de notificare erau incomplete, iar prin Portul Agigea, a 25 de containere cu deșeuri provenind din Germania, în cantitate de cca 500 tone, ce nu pot fi puse în liberă circulație pe teritoriul românesc. Tot din Germania, pe data de 10 mai a.c., au mai fost descoperite alte 300 de tone deșeuri, amestecate, ceea ce înseamnă, până în momentul de față, cca 1000 tone de deșeuri. Destinatarul celor două tentative este aceeași firmă de pe raza judeţului Prahova, care efectuează activități de import în România”, a spus Ioan Stan.

El a adăugat că în România, costul depozitării unei tone de deșeuri la o groapă de gunoi costă 17 euro, iar în Germania 500 euro. „Tocmai de aceea, în România sosesc nu doar vapoare, ci şi camioane încărcate cu deşeuri toxice din alte ţări”, a atras atenția liderul PSD Suceava. El a mai spus că în ultima perioada, la punctele vamale din România au fost făcute presiuni pentru introducerea nor cantităţi tot mai mari de deşeuri în ţară, în condiţiile în care în Europa s-au epuizat capacităţile de stocare a gunoaielor, iar China nu mai este o poartă deschisă în acest sens. Ioan Stan a mai precizat că în conformitate cu datele unui infografic al Monitorului Social, România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de reciclare a deșeurilor, cu o rată de 11% a deșeurilor municipale reciclate. „Având în vedere cele de mai sus, vă adresez, stimate domnule ministru, rugămintea de a ne preciza care sunt planurile pe care Ministerul Mediului le are în vedere pentru ca industria românească de reciclare să devină eficientă și pentru ca importul de deșeuri să fie drastic limitat, astfel încât țara noastră să nu devină <groapa de gunoi a Europei>”, a încheiat Ioan Stan.