Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că pe întreaga perioadă a campaniei electorale, șeful administrației județene, Gheorghe Flutur a tăiat panglici la unele proiectele finalizate datorită finanțărilor asigurate de Guvernul PSD.

„Președintele Consiliului Județean Suceava încearcă la rândul lui să fie ironic, după ce s-a transformat în subiect de glumă la nivel județean prin proiectele fantasmagorice promovate și prin inaugurările făcute proiectelor finanțate prin banii acordați de guvernul PSD. E chiar jenant să te promovezi prin munca altora și singurele tale proiecte să se afle sub sintagma „vom face”, dar domnia sa pare să nu înțeleagă acest aspect”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că ironiile lui Gheorghe Flutur nu fac să râdă pe nimeni. „Se poate ca unii să zâmbească de milă, pentru că este rușinos să vezi un om în toată firea cum încearcă să atragă atenția asupra sa sub orice chip, ca un copil răzgâiat, însușindu-și munca altora sau inventând povești despre ce va face. Pentru că domnia sa în campania electorală nu a făcut nimic altceva decât să taie panglica unor proiecte finalizate datorită finanțărilor asigurate de guvernul PSD și să povestească despre ce va face dacă va ieși din nou președinte al CJ, uitând că se află la finalul unui mandat în care n-a demonstrat nimic. Nici măcar că are trecere la guvernul PNL, acest lucru fiind evident mai cu seamă pe perioada stării de urgență când colegii lui aflați la guvernare n-au ajutat cu nimic Suceava”, a mai spus liderul PSD Suceava.

Ioan Stan a mai adăugat că tot Gheorghe Flutur, pozând într-un om foarte ocupat, ne informează că „nu are timp de bancuri”. „Spre bucuria sa, îl informăm că începând de pe 28 septembrie va avea suficient timp să se ocupe și de asta, poate chiar să scrie cărți umoristice și îndrăznim să-i sugerăm un prim titlu pentru cariera sa de umorist: <Mari realizări ale mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Suceava>”, a încheiat Ioan Stan.