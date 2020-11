Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține că „Dreapta Unită” vrea să vîndă pe nimic companiile profitabile de stat, pentru a sprijini clientela politică. Printre altele, ar fi vorba despre Hidroelectrica și Romgaz. Redăm în continuare integral comunicatul remis de senatorul Stan: „În plină criză economică provocată de pandemie, guvernul Iohannis-Orban vrea să vândă la prețuri de nimic tot ce a mai rămas valoros în patrimoniul statului român, doar pentru a-și satisface clientela politică. Ne referim aici la Hidroelectrica și Romgaz, băncile românești în care statul a investit masiv în ultimii ani CEC și Exim Bank, precum și portul Constanța. Astfel, în ultima zi a termenului legal, guvernul Orban a contestat la Curtea Constituțională proiectul legii prin care Parlamentul a respins modificările făcute prin OUG la legea 173/2020 privind protejarea intereselor naționale în activitatea economică. Miza este de 20 de miliarde de euro. Pentru această sumă guvernul liberal a ales să amaneteze viitorul țării modificând prin OUG legea anterior menționată în așa fel încât România va rămâne cu companiile respective doar pe hîrtie. Dincolo de interesele politice şi financiare ale tandemului Iohannis-PNL, vânzarea celor mai profitabile companii româneşti și distrugerea acestora va atrage după sine şi șomajul aferent. Astfel, alte sute de mii de români vor rămâne fără un loc de muncă. Prin respingerea OUG adoptate de guvernul PNL, PSD a reușit să oprească pentru a doua oară guvernarea „Dreptei Unite” să vândă pe nimic companiile profitabile de stat. Prima oară PSD a inițiat și a reușit adoptarea Legii 173/2020, prin care s-a interzis vânzarea „participațiilor statului” în perioada de criză generată de pandemie (în următorii 2 ani). Este practic o lege similară cu cea adoptată de Germania, care știe să își protejeze avuția națională. Pentru a ocoli această interdicția impusă de lege, guvernul PNL a emis o ordonanță de urgență prin care a restrâns interdicția doar la vânzarea „acțiunilor” (nu a „participațiile statului”, cum era în legea PSD). Iar această modificare permite privatizarea mascată a companiilor, sub forma vânzării activelor, adică a bunurilor deținute de aceste companii. Practic, prin adoptarea respectivei OUG ne este dovedit că scopul PNL-ului este de a vinde cele mai profitabile companii cu capital majoritar de stat, chiar dacă acest lucru înseamnă și distrugerea economiei naționale. Acest lucru ne demonstrează atât iresponsabilitatea guvernării PNL-iste cât și totalul dispreț al pnl-iștilor față de români și viitorul acestora”.

