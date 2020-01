Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține că, anul acesta, în județul nostru nu va fi începută construcția de noi rute ocolitoare, așa cum anunțau liberalii suceveni chiar de la instalarea Cabinetului Orban. El a declarat, la Radio Top, că în bugetul pe 2020 nu sunt prevăzute fonduri pentru șoselele de centură de la Vatra Dornei, Cîmpulung, Gura Humorului, Siret și Fălticeni. Senatorul Stan a spus: „Rutele ocolitoare de la Vatra Dornei, Cîmpulung, Gura Humorului și Siret, au alocare zero lei. Nu se dau bani nici măcar pentru studiile de fezabilitate. Ceva, ceva, să vezi că a început. La fel, zero lei sunt și pentru ruta ocolitoare de la Fălticeni, unde proiectul era în fază avansată, se derulaseră câteva proceduri”. Liderul PSD Suceava a mai spus că, în ceea ce privește șoseaua de centură a Rădăuților, aflată în construcție, alocarea financiară a Guvernului PNL pentru 2020 este sub cea planificată de Cabinetul Dăncilă. Ioan Stan a adăugat că darea în folosință a centurii de la Rădăuți este preconizată acum pentru 2023, în loc de 2022.