Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că după ce a încercat să-și însușească finalizarea șoselei de centură a Sucevei, deși n-a avut nicio contribuție la terminarea ei, premierul Ludovic Orban continuă să se laude cu munca altora participând la inaugurarea centurii ocolitoare a municipiului Rădăuți. Ioan Stan a subliniat că această investiție a fost asigurată în proporție de peste 85% de guvernarea PSD. „Din păcate pentru români, liberalii nu se pot lăuda decât cu creșterea datoriei externe a României la aproape 50% din PIB, cu o criză sanitară fără precedent, cu distrugerea învățământului și a economiei românești prin măsurile aberante luate aproape zi de zi. Acestea sunt realizările lor reale, iar în campanie se chinuie să-și facă o imagine pozitivă lăudându-se cu proiectele finanțate și realizate în foarte mare parte de guvernarea PSD. Să sperăm totuși că atunci când va fi întrebat de Autostrada Nordului și de celelalte investiții în infrastructura rutieră promise județului nostru, nu va pleca din fața jurnaliștilor așa cum a făcut la conferința de presă de ieri”, a declarat Ioan Stan.

El a adăugat că pe lângă cele prezentate anterior, tot joi, unul din „emisarii” premierului Ludovic Orban, respectiv economistul șef a Băncii Naționale, a afirmat că este utilă o scădere de 20% a salariilor bugetarilor pentru a putea face față deficitului bugetar „în care ne-au băgat Orban și ai săi”. ”În mod evident, scopul acestui mesaj a fost acela de a pregăti populația pentru tăierile salariale care vor veni începând de anul viitor dacă liberalii se vor mai afla la guvernare. Asta pe lângă celelalte măsuri de criză pe care probabil că guvernul lor le pregătesc românilor”, a mai spus președintele PSD Suceava. Ioan Stan a adăugat că în contextul pandemic actual, în urma tragediei petrecute la Neamț, în urma tragediilor zilnice care au loc în sistemul sanitar, PSD consideră că premierul Orban ar trebui să aibă alte priorități decât de a se lăuda cu munca altora. „Și aici ne referim la faptul că mai important decât inaugurarea șoselei de centură a Rădăuțiului ar fi fost darea în folosință în regim de urgență a spitalului modular de la Lețcani, pentru a suplimenta numărul de locuri la ATI pe zona Moldovei pentru bolnavii de COVID-19 aflați în stare critică. Dar nu sunt în stare să facă nici măcar acest lucru. În timp guvernanții se „luptă” cu campania electorală, lupta împotriva Covid-ului a rămas pe seama românilor”, a încheiat Ioan Stan.