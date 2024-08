Liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, susține că niciun pensionar nu va primi în septembrie o pensie mai mică decât cea din luna august în pofida a ceea ce se vehiculează în unele zone din media. Stan a arătat că Guvernul Marcel Ciolacu și-a respectat promisiunea față de pensionari și a finalizat recalcularea pensiilor în termenul legal, astfel încât peste 82% dintre pensionari vor beneficia de a doua majorare a pensiei din acest an.

”În medie, majorarea este 26,65% pentru 3,8 milioane de pensionari. Cumulat cu indexarea de 13,8% aplicată tuturor pensiilor, la 1 ianuarie, se ajunge la o creștere de peste 40% în acest an, ceea ce înseamnă o creștere consistentă a puterii de cumpărare. Acesta a fost unul dintre obiectivele majore ale PSD în momentul intrării la guvernare, după înghețarea punctului de pensie din Guvernarea Cîțu-USR. Cel mai important beneficiu al recalculării este eliminarea inechităților care se perpetuau de decenii întregi în sistemul de pensii. Astfel, după cum am mai spus, de la 1 septembrie 2024, pentru muncă și contribuții egale se vor acorda pensii egale. Amintim că au fost recalculate 4.609.830 de pensii, adică toate pensiile din sistemul public. A fost pentru prima oară când a avut loc o acțiune de o asemenea amploare. 82,56% din totalul pensiilor au crescut în urma recalculării, iar 17,44% au rămas la același nivel. Niciuna nu a scăzut! Creșterea medie a fost de 26,65%, ceea ce înseamnă că 3,8 milioane de pensii au crescut cu o valoare medie de 622 de lei. În urma recalculării, pensia medie din România a crescut de la 2.292 de lei în luna august, la 2.761 de lei în septembrie 2024. După cum am demonstrat de-a lungul timpului, PSD rămâne singurul partid care apără consecvent şi eficient interesele pensionarilor. De asemenea, menţionăm că avem toată înţelegerea pentru cei dezamăgiţi că în urma recalculării, nu le-a crescut pensia, însă ar fi fost imposibilă eliminarea nedreptăţilor dacă toate pensiile ar fi fost mărite. În acelaşi timp subliniem că niciun pensionar nu va primi în septembrie o pensie mai mică decât cea din luna august. Niciunul! Asta în pofida a ceea ce se vehiculează în unele zone din media. Pur şi simplu acesta acesta este adevărul: nicio pensie nu scade în urma recalculării! Aşadar, toţi pensionarii vor primi în septembrie o pensie cel puţin egală cu cea din august”, a declarat Ioan Stan.