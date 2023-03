Fostul manager al Spitalului Județean Suceava, Vasile Rîmbu, care s-a înscris la începutul acestei săptămâni în PSD, are toate șansele să fie candidatul acestui partid pentru funcția de primar al Sucevei. În cadrul unei conferințe de presă, președintele Organizației Județene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan a spus că Vasile Rîmbu a dovedit adevărate calități de manager, dar și că acesta este de acord să candideze din partea PSD pentru Primăria Suceava. „Eu cu domnul Vasile Rîmbu am fost într-o legătură directă de aproape 30 de ani. Vasile Rîmbu este membru al partidului și personal nu am avut nimic împotrivă să fie reconfirmat de Organizația Municipală Suceava. Dar el era membru al PSD”, a declarat Stan. El a spus că Vasile Rîmbu a fost convins să revină în PSD de către „noi, toți colegii din partid”. „Noi l-am contactat și l-am convins pe domnul Rîmbu să revină în PSD. În primul rând noi suntem de acord ca domnul Rîmbu să candideze pentru postul de primar al Sucevei. Domnul Rîmbu a demonstrat de-a lungul timpului, indiferent că a fost la conducerea Gărzii Financiare, a Finanțelor dar mai ales la conducerea Spitalului Județean Suceava că are adevărate calități de manager. Iar un primar este un manager foarte bun. Și dumnealui a fost de acord să candideze”, a afirmat Ioan Stan în cadrul unei conferințe de presă.

În cadrul aceleiași conferințe, deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu a spus că PSD a făcut un sondaj pentru Primăria Suceava comandat de la nivel central, iar pe municipiul Suceava „domnul Vasile Rîmbu stă foarte bine”. El a precizat că nu a văzut personal acest sondaj, dar liderul PSD Marcel Ciolacu a confirmat că acest sondaj a fost efectuat, înainte ca Vasile Rîmbu să fie convins să revină în PSD. La rândul său, Ioan Stan a arătat că sondajul a fost făcut pe un eșantion de 850 de locuitori din municipiul Suceava. El a arătat că peste 50% din cei chestionați au spus că vor merge la vot. În sondaj a fost inclus atât Vasile Rîmbu, cât și alți membri ai PSD dar și din alte formațiuni politice.