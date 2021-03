Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține că inițial nu a crezut că informația potrivit căreia Palatul Administrativ a fost cuprins de flăcări este reală. Totodată, parlamentarul crede că în cazul în care se va găsi vinovatul, acesta va plăti. Senatorul Stan a declarat, la Radio Top: „Cînd am primit vestea am zis că-i imposibil să fi luat foc acea clădire de patrimoniu, deoarece știam că s-au efectuat lucrări de ignifugare și alte lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. Nu am crezut pînă nu am văzut imaginile. Urmărind filmul, am văzut că absolut dintr-odată, flăcările au cuprins întreaga suprafață a acoperișului”. Liderul social-democrat sucevean a mai spus: „Nu mă îndoiesc de faptul că pînă la urmă cineva va trebui să răspundă pentru incendiul de la Palatul Administrativ, pentru că acolo sînt pagube uriașe. Așteptăm să vedem un verdict”. Comisia de cercetare de la fața locului a stabilit că puternicul incendiu din 6 martie de la Palatul Administrativ a izbucnit în zona unuia dintre grupurile sanitare din mansardă, din cauza unui conductor electric defect. Este în derulare o anchetă pentru distrugere.