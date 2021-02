Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că România riscă să piardă o parte din banii europeni, deoarece Comisia Europeană a respins Planul Național de Redresare și Reziliență. Ioan Stan a precizat că deși Consiliul Fiscal este condus de un apropiat al PNL-ului, se poate constatata că acesta critică în termeni duri proiectul de buget al Guvernului Cîțu și își întemeiază observațiile tocmai pe ceea ce PSD a criticat în mod repetat de la apariția proiectului de buget.

„În primul rând, promisiunea Guvernului că vor face totul cu banii europeni se dovedește a fi doar o utopie, ca să nu-i spunem de-a dreptul minciună. Nici măcar 1 euro nu va intra în România până la vară, deși președintele Iohannis promitea că vor curge fondurile europene în cascadă încă de anul trecut. Analiza Consiliului Fiscal arată că România riscă să piardă o bună parte din banii europeni, întrucât Comisia Europeană a respins Planul Național de Redresare și Reziliență făcut prost de Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR. Din acest motiv, cel puțin până la jumătatea anului, România nu va avea acces nici măcar la banii pe care UE îi punea grămadă pe masă pentru prefinanțarea proiectelor – respectiv 13% din totalul de 31,5 miliarde euro”, a arătat Ioan Stan. El a adăugat că în al doilea rând, Consiliul Fiscal arată că bugetul e construit doar pe tăieri, nu și pe creșteri de venituri bugetare. „Deci veșnicul argument al actualei puteri că „nu sunt bani” are la bază faptul că premierul Cîțu nici măcar nu și-a propus să obțină mai mulți bani la buget”, a precizat președintele PSD Suceava. De asemenea, el a mai spus că același Consiliu Fiscal trage un semnal de alarmă arătând că bugetul este construit doar pe datorie și confirmă ritmul galopant fără precedent al creșterii datoriei publice. „S-a trecut de la nivelul <confortabil> din guvernarea PSD, la un nivel record îngrijorător. Deși datoria publică se situa la un nivel relativ confortabil de 35,3% din PIB la sfârșitul anului 2019, aceasta s-a majorat până la 47,7% din PIB la finalul anului 2020”.

Și nu în ultimul rând, ne este demascată minciuna Guvernului că nu are bani din cauza pandemiei, Consiliul Fiscal arătând că doar 1,2% din PIB a fost cheltuit pentru sprijinirea economiei în fața pandemiei – cea mai mică sumă din UE. În urma celor prezentate, putem conchide că avem parte de o guvernare nu doar slabă, ci una care este total împotriva românilor și a intereselor acestui popor”, a încheiat Ioan Stan.