Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că în urma deciziei Comitetului Politic Național, social democrații au hotărât să înceapă oficial negocierile cu PNL. Ioan Stan a subliniat faptul că PSD nu va intra la guvernare cu orice preț. „Acceptăm această responsabilitate numai în contextul în care putem pune în aplicare un program de guvernare coerent și realist care să asigure depășirea situației de criză pe care o traversează în acest moment România. În acest sens este evident că avem nevoie de pârghiile necesare pentru atingerea acestui țel. De aici rezultă necesitatea preluării anumitor portofolii ministeriale, precum Finanțele sau Sănătatea”, a precizat Stan. El a adăugat că românii trebuie să știe că în cadrul negocierilor nu se împart funcții în guvern, ci sarcini și responsabilități care să aducă stabilizare, apoi normalitate, în vederea relansării economice și sociale.

„Drept pentru care afirmăm clar și fără echivoc că PSD are programe și politici pe care le poate discuta cu PNL, dar are și măsuri la care nu poate renunța. Printre acestea amintim: testarea extinsă și vaccinarea; aducerea în prima linie a specialiștilor în sănătate; susținerea campaniei de vaccinare printr-o abordare onestă față de populație. Totodată insistăm asupra plafonării prețurilor la energie, asupra compensării facturilor la energie, asupra descentralizării reale a deciziilor privind închiderea școlilor – la nivelul Consiliului de Administrație ale Școlilor, asupra dublării alocațiilor, indexarea de la 1 decembrie a pensiilor cu 11% și nu în ultimul rând creșterea salariului minim în două trepte de anul viitor”, a declarat președintele PSD Suceava.

El a arătat că PSD a făcut o primă evaluare a draftului de program de guvernare al PNL și a identificat o serie de lucruri care trebuie schimbate „și pe care pur și simplu nu le poate accepta”. Ioan Stan a afirmat că PSD manifestă dar și solicită decență și bună credință în negocierile cu PNL, considerând că vital este programul de guvernare ce va rezulta în urma negocierilor, motiv pentru care până nu se epuizează această etapă, nu discută funcții. „De altfel, partidul nostru nu intră la guvernare pentru funcții, ci pentru a veni cu soluții și a opri dezastrul generalizat pe care îl resimțim cu toții. Amintim românilor că PSD are deja un plan clar, cu 100 de măsuri urgente ce trebuie aplicate imediat după învestirea noului guvern și subliniem că în această săptămână putem finaliza întregul program de guvernare, dacă discuțiile cu PNL vor fi constructive”, a încheiat Ioan Stan.