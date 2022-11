Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că social democrații sunt de părere că sarabanda prețurilor la energia electrică trebuie să înceteze. „Drept dovadă a venit în Coaliție cu soluții eficiente, practice, pentru ca românii să nu mai plătească curentul electric mai mult decât face. Contrar celor afirmate în spațiul public de unii reprezentanți ai PNL, care în mod cert nu au înțeles mecanismul propus de PSD pentru reglementarea prețurilor la energia electrică, îi informăm pe români că dacă ni se aprobă propunerile, nu va avea loc o nicio creștere a prețurilor compensate pentru consumatorii care fac economie și se încadrează în plafoanele de consum. Aceste plafoane nu se desființează! Dimpotrivă, cei vulnerabili vor beneficia de un sprijin suplimentar pe perioada anotimpului rece”, a precizat Ioan Stan. El a adăugat că în plus, România va valorifica 2,2 miliarde de euro pentru compensarea facturilor la energie, bani europeni care ar rămâne neutilizați daca nu se intervine cu o astfel de reglementare.

Președintele PSD Suceava a mai afirmat că pentru toți ceilalți consumatori, inclusiv pentru cei industriali, prețul la energia electrică nu va putea depăși un nivel maxim, reglementat prin lege, care va fi semnificativ mai mic, aproximativ la jumătate față prețurile speculative practicate astăzi pe piața energetică din România.

„Experții PSD au pus pe masa Coaliției această soluție care se poate finanța cu 2,2 miliarde de euro disponibile în Fondul de Coeziune 2014-2020. Aceste fonduri sunt necheltuite și, dacă nu se intervine cu un mecanism de genul celui propus de PSD, banii vor fi pierduți definitiv. Dar ca să reușim este evident că și ministrul PNL Virgil Popescu ar trebui să aibă o minimă preocupare pentru a-i ajuta pe români. Și ar fi cazul să-i ajute acceptându-ne soluțiile, pentru că s-a ajuns în aceasta situație speculativă din cauza felului în care domnia sa a liberalizat piața energetică. În acest sens, PNL-ul trebuie să-și asume că a făcut o greșeală majoră, prin care a afectat economic întreaga țară și ar trebui să renunțe la orgoliul politic, punând interesele românilor pe primul loc. Iar în acest caz, interesele românilor se pliază întocmai pe soluția oferită de PSD cu privire la reglementarea prețului la energia electrică. Drept urmare, PNL-ul ar trebui să dea dovadă de înțelepciune și să accepte să meargă pe mâna noastră în această chestiune”, a încheiat Ioan Stan.