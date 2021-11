Liderul social democraților suceveni, senatorul Ioan Stan, a declarat că „în aceste momente critice pentru România”, PSD a ales să-și asume responsabilitatea guvernării în vederea asigurării imediate a unei stabilități economice, sociale și sanitare a țării. „În acest context, nu <negociem> ministere, ci venim cu soluții practice care trebuie implementate de urgență pentru a intra în normalitate. Sub acest aspect, PSD are deja formulat un program de guvernare cu 100 de soluții pentru cele mai stringente probleme care macină societatea românească. Din acest motiv, dorim să preluăm răspunderea unor domenii cheie pentru guvernarea țării”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că în discuțiile pentru formarea unui nou guvern, pentru PSD este esențial un programul de guvernare care trebui să se bazeze pe un plan de măsuri coerent și predictibil, acceptat la nivel social si economic, realizat cu specialiștii din domeniul medical, partenerii sociali și mediul de afaceri.

Stan a arătată că cele 100 de soluții propuse de PSD includ deja măsuri rezultate în urma consultărilor cu specialiștii din domeniul medical, liderii confederațiilor sindicale, membrii importanți ai mediului de afaceri, reprezentanții sistemului de educație public și privat, precum și cu reprezentanții HoReCA.

„Drept pentru care, PSD va merge la consultările de la Cotroceni cu o propunere de premier deoarece este cel mai mare partid din Parlament, are cele mai bune soluții pentru administrarea țării în această perioadă de criză și considerăm ca această poziție este o pârghie importantă pentru aplicarea măsurilor din programul de guvernare pe care îl propunem.

Traversăm o perioadă în care jocurile politice și orgoliul politic nu-și au locul. Țara trebuie guvernată într-un mod responsabil și am dovedit de-a lungul timpului că indiferent ar zice opozanții noștri, rămânem cel mai eficient partid când vine vorba de a guverna România, oferindu-le românilor soluții și mai puține discursuri”, a încheiat Ioan Stan.