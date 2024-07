Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat astăzi că atunci când se află la guvernare, PSD face diferența, iar cifrele vorbesc de la sine. Ioan Stan a spus că în numai un an de mandat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, echipa PSD a reușit un adevărat record. „Avem un salt fără precedent la absorbția fondurilor europene, atât pe exercițiul financiar 2021-2027, cât și pe cel precedent, 2014-2020. Menţionăm că în momentul preluării mandatului de către ministrul Adrian Câciu, în iunie 2023, erau zero apeluri deschise, zero proiecte depuse şi zero contracte încheiate pentru fondurile europene aferente exercițiului financiar 2021-2027”, a spus Ioan Stan. El a arătat că în momentul de față sunt proiecte depuse cu o valoare de 52 de miliarde de euro, contracte semnate de 15 miliarde de euro şi contracte în curs de semnare de încă 6 miliarde euro.

„Practic discutăm despre o supralicitare, valoarea proiectelor depuse fiind cu 10 miliarde de euro mai mare decât cele 45 de miliarde de euro alocate pe întreg exercițiul financiar 2021-2027. Vorbim aici atât de bani europeni, cât și din resurse naționale. De asemenea, referitor la banii încasaţi în exercițiul financiar anterior (2014-2020), s-a ajuns la o absorbție de 97%, pornind de la 76%, cât era anul trecut în iunie, iar această creştere a fost posibilă odată cu instalarea actualului Guvern condus de premierul Marcel Ciolacu. După cum spuneam, cifrele vorbesc de la sine și demonstrează că PSD știe să guverneze și să facă performanță”, a încheiat Ioan Stan.