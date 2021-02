Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că după ce a analizat proiectul de buget al guvernării PNL-USRPLUS-UDMR, a constatat că România este împinsă de cabinetul Cîțu spre un real dezastru economic și social. Ioan Stan a făcut referire la educație, precizând că acest domeniu se confruntă cu cea mai mică alocare financiară raportată la PIB, din 1995 încoace. „Adică Ministerul Educației, în loc să primească 6% din PIB cum prevede legea, primește în acest an, de la guvernarea Cîțu, doar 2,55%”, a precizat Stan. El a adăugat că dezastrul continuă la Ministerul Sănătății, căruia în loc să i se crească finanțarea datorită contextului pandemic, „bineînțeles că aceasta scade în buna tradiție liberală”. „Deşi se estimează contribuţii din asigurări mai mari cu 3 miliarde, ministerul primește mai puțin ca anul trecut cu 0,4 miliarde de lei, iar CNAS cu 2,2 miliarde de lei. Prin aceste măsuri este evident că guvernul Cîțu pune în pericol viaţa a sute de mii de români”, consideră liderul PSD Suceava. Ioan Stan a precizat că în ceea ce privește fondurile europene, în buget nu se regăsește nici un eurocent din cele 80 de miliarde de euro promise de toţi liderii dreptei, în frunte cu preşedintele Klaus Iohannis. Stan a mai arătat că la capitolul sume primite de la Uniunea Europeană pentru investiții sunt prevăzuți doar banii din exerciţiul financiar trecut, 2014 – 2020, dar şi acestea sunt supraestimate masiv cu 14 miliarde de lei. „O minciună crasă care arată că actuala putere nu contează pe vreun euro din proiectele Planului de Redresare şi Rezilienţă. Tot în proiectul de buget vedem că accizele cresc de la 1 aprilie și că se propune taxarea activităţilor care conduc la externalităţi negative, deci ne aşteptăm la apariția unor noi taxe, probabil în sectorul energetic, fiindcă se vorbește de activităţi poluante. Concomitent, vom observa că nu există sume în bugetul pentru 2021 pentru acordarea de subvenții consumatorilor vulnerabili”, a declarat președintele PSD Suceava.

Ioan Stan a mai remarcat că în 2021 Guvernul doreşte să facă împrumuturi de 118 miliarde de lei, dar din experiența avută cu guvernele de dreapta, în mod cert va fi depășită această limită și se va ajunge, din nou, ca România să se împrumute cu 800-1000 de euro/secundă, așa cum s-a întâmplat în perioada guvernului Orban.

„Și nu în ultimul rând, vedem că guvernarea Cîțu și-a propus să distrugă cu totul agricultura românească. În acest sens, alocarea pentru irigaţii a fost redusă cu aproape 40%, iar cea pentru programele de sprijin pentru fermierii români cu peste 50%. Acestea fiind spuse, tragem un semnal se alarmă cu privire la ce le pregătește românilor guvernarea PNL-USRPLUS-UDMR, remarcând că una au promis în campania electorală și alta fac de când sunt la putere”, a încheiat Ioan Stan.