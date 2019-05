Social democrații suceveni au fost prezenți cu o delegație numeroasă la ediția din acest an a manifestării Hora Bucovinei care a avut loc duminică în fosta tabără școlară de la Bucșoaia-Frasin. Delegația PSD Suceava a fost condusă de liderul organizației județene, senatorul Ioan Stan, care a ținut să precizeze că a venit la acest eveniment pentru a petrece câteva ore fără a face politică. „Chiar dacă nu am fost invitat astăzi aici, nu am nici o invitație oficială, de fiecare dată membrii PSD sunt la această mare-mare sărbătoare a Bucovinei. Se vede că atât timp cât în România începe să fie bunăstare, există și veselie și petreceri. Astăzi vreau și eu în mijlocul lor să uităm de politică și să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să ne păzească de calamități”, a spus Ioan Stan.

Alături de acesta au mai fost prezenți subsecretarul de stat Cristian Șologon și parlamentarii Alexandru Rădulescu, Eugen Bejinariu, Emanuel Havrici și Maricela Cobuz, dar și mai mulți primari social democrați, printre care cei din Fălticeni, Rădăuți, Frasin, Cornu Luncii, Voitinel sau Berchișești.