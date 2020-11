Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, sfătuiește populația să respecte regulile pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus. În această toamnă, parlamentarul social-democrat a fost spitalizat, după ce a făcut o formă gravă de COVID. Senatorul Stan a declarat, la Radio Top: „Am crezut în permanență că există COVID-ul și că acest virus este un dușman. Totuși, ca și alți cetățeni, poate n-am luat toate măsurile preventive. Din cauza COVID-ului, eu am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea. Am avut noroc… Vă dau un sfat, luați în serios virusul SARS-CoV-2 și respectați acele măsuri minime impuse: purtați masca, dezinfectați-vă mâinile și evitați întâlnirile în grup”. Pe de altă parte, liderul PSD Suceava crede că premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ar fi trebuit să-și dea demisia de onoare, în urma tragediei de la Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț, acolo unde zece oameni au murit într-un incendiu, iar alți șapte au fost răniți. Însă, Ioan Stan a arătat: „Din păcate, la noi demisia de onoare nu există. La noi nu am auzit de mult timp de o demisie de onoare”.