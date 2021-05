Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, atras atenția că sub actuala guvernare PNL-USRPLUS-UDMR, nici un eurocent de la UE nu va ajunge în economia românească. Ioan Stan a spus că rezultatul aroganței PNL-USRPLUS-UDMR este zero fonduri europene, el adăugând că actuala putere a refuzat în mod repetat propunerile PSD de colaborare și consensul politic în interesul național al României. „Practic, sub guvernul Cîțu trăim același moment crunt ca în 2016, când <tehnocrații> domnului Cioloș nu au făcut nimic pentru țară. Și atunci, ca și acum, avem de-a face cu un guvern care nu este în stare să administreze țara, care prin nepriceperea sa duce România către un dezastru economic. Este absurd și dureros să constați că în 2021 niciun eurocent de la UE nu va ajunge în economia românească și că, după eșecurile repetate cu aprobarea PNRR, actualul guvern a compromis total inclusiv atragerea de fonduri europene pe exercițiul multianual obișnuit. Prin urmare nu doar că anul acesta rămânem fără bani europeni, dar sunt șanse mari ca nici anul următor să nu beneficiem de dânșii, totul datorându-se „profesionalismului” de care dă dovadă actuala coaliție de guvernare formată din PNL-USRPLUS-UDMR”, a declarat Ioan Stan. El a precizat că timp de șase luni, Cristian Ghinea, ministrul „zero absolut” al Fondurilor Europene, n-a fost în stare să finalizeze negocierile pentru aprobarea unor documente cheie precum Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale.

„Au fost trimise toamna trecută ca draft la Bruxelles, s-au întors cu observațiile Comisiei în luna decembrie și de atunci au rămas prin sertare. De asemenea, ministrul Ghinea n-a făcut nimic în vederea acreditării autorităților de implementare și din acesastă cauză nu putem lansa ghiduri și sesiuni de proiecte. În plus, sistemul informatic în care se depun și administrează proiectele europene trebuie modificat în concordanță cu ghidurile care ar fi trebuit lansate. Și aici, totul este blocat și suntem practic la zero!”, a mai spus Stan. Liderul PSD Suceava consideră că ministrul Ghinea și-a bătut joc și de cele câteva apeluri de proiecte ajunse la maturitate, pe care le-a găsit făcute când a ajuns la minister, oprind procesul de evaluare si contractare. „Astfel, ca un veritabil „profesionalist”, a blocat și absorbția curentă, aferentă exercițiului 2014-2020. Doar 0,4% s-au absorbit din acest exercițiu cu Ghinea ministru la Fonduri Europene.

Iar cireașa de pe tort, culmea eficienței sale ministeriale, o reprezintă tocmai PNRR la care vom fi codașii Europei. Deja s-a întârziat foarte mult față de alte țări iar România va fi printre ultimele, sau chiar ultima țară care va obține aprobarea pentru fondurile respective. Drept urmare nu vom mai avea timp ca în acest an să începem proiecte care să fie decontate din PNRR. Chiar dacă vom primi un avans de la Comisia Europeană, banii vor fi doar pe hârtie, pentru că nu vom avea nicio factură pe care să o decontăm din acești bani. În consecință, niciun ban european nu va ajunge în economie în 2021”, a încheiat Ioan Stan.