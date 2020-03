Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține că nici reprezentanții Spitalului din Fălticeni și nici autoritățile locale fălticenene, nu au cunoștință despre alocarea a 5 milioane de lei, pentru continuarea investițiilor și achiziționarea de aparatură medicală la noul spital din municipiu, în vederea deschiderii acestuia. Un astfel de anunț a fost făcut, astăzi, de Ministerul Sănătății. Acesta este internat la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, după ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Redăm în continuare comunicatul senatorului Stan: „În cursul zilei de astăzi președintele Consiliului Județean Suceava a anunțat presa că Ministerul Sănătății ar fi alocat spitalului din Fălticeni suma de 5 milioane de lei pentru continuarea investițiilor și achiziționarea de aparatură medicală. Aflând aceasta, am luat imediat legătura cu reprezentanții unității spitalicești și cu autoritățile locale care ne-au informat, spre surprinderea noastră, că nu știu nimic despre alocarea sumei respective. Ba mai mult, reprezentanții spitalului din Fălticeni și ai primăriei au luat la rîndul lor legătura cu Ministerul Sănătății de unde au fost informați că banii respectivi nu s-au alocat unității spitalicești aflate în discuție. În fapt, domnul Gheorghe Flutur nu a făcut nimic altceva decât să readucă în discuție suma care a fost alocată acum câteva săptămâni pentru lucrări deja efectuate la spitalul nou de la Fălticeni, bani pe care autoritățile locale și conducerea spitalului nu i-au putut folosi la achiziționarea de aparatură medicală, aceștia având altă destinație. Din acest motiv, 4,3 milioane de lei din cele 5 s-au întors la bugetul de stat, iar unitatea spitalicească a rămas închisă. Asta deși avem nevoie neapărat ca aceasta să funcționeze la capacitate maximă pe timpul acestei epidemii. Iată la ce nivel de dezinformare s-au pretat reprezentanții PNL-ului, pentru a duce în eroare opinia publică și de a da false speranțe locuitorilor județului Suceava, județ care în momentul de față este într-o situație gravă din cauza nepriceperii și iresponsabilității celor care se ocupă de administrarea lui, autorități care prin deciziile luate au periclitat funcționarea Spitalului Județean Suceava.

Amintim că noul spital din Fălticeni mai are nevoie de 23,8 milioane de lei pentru achiziționarea aparaturii medicale ca să poate fi pus în folosul populației. Dar banii respectivi trebuie alocați pe bune, toți deodată, cu destinație exclusivă pentru achiziționarea de aparatură medicală, nu doar sub forma dezinformării în presă și nici etapizat avînd în vedere contextul epidemiologic în care ne aflăm. Pe această cale îi urăm domnului Flutur însănătoșire grabnică dacă într-adevăr este infectat cu COVID 19, dar îl rugăm să iasă din logica de campanie, să renunțe la a se mai lăuda cu mărețile sale realizări în domeniul sănătății județene, care în momentul de față se rezumă la închiderea Spitalului Județean și nici să nu mai ducă în eroare opinia publică cu investiții care nu există”.