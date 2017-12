Tânăra Ioana Băișanu, legitimată la Clubul Sportiv Ecvestru Rădăuți, s-a clasat pe primul loc la juniori în cadrul ultimei etape a Campionatului Național de sărituri peste obstacole. Competiția a avut loc între 15 și 17 decembrie 2017, la Brașov. Mai mult, pe lângă primul loc în competiția pentru juniori, Ioana Băișanu a reușit performanța să se clasele pe locul doi al podiumului în întrecerea de „tineret” (18 – 21 ani).

Concursul pentru juniori a fost câștigat clar de Ioana Băișanu, podiumul fiind completat de o altă suceveancă, Miruna Tărâța (locul II) și de campioana balcanică Oana Tulea (locul III). Pe locul IV s-a clasat o altă sportivă din Suceava, Octavia Ilisoi, în vârstă de doar 12 ani.

În cadrul ultimei etape din cadrul Campionatului Național de sărituri peste obstacole au mai obținut rezultate importante sportivii suceveni Miruna Tărâță – locul I în concursul „open” și Sofia Semenov – locul I la în competiția destinată copiilor.