Unul dintre cele mai celebre – și mai nedrepte – procese din istorie s-a încheiat în această zi, acuzata fiind găsită vinovată și condamnată la moarte pe rug, rezervată ereticilor.

Cinci secole mai târziu, avea să fie declarată sfântă. Numele ei era Ioana d’Arc.

După ce condusese armata franceză într-un șir de victorii, în ziua de 24 mai 1430, Ioana a fost capturată de burgunzi la Compiègne.

Vândută englezilor în schimbul sumei de 16 000 de franci, într-unul dintre cele mai sordide târguri din istorie, a fost transferată la cartierul general al englezilor, de la Rouen. Aici, înfruntându-i plină de curaj pe temnicerii ei englezi, le-a demonstrat o bună cunoaștere a limbii engleze: „Credeți că, după ce mă ucideți, o să puteți cuceri Franța, însă asta n-o s-o faceți niciodată. Chiar dacă ar exista în Franța de o sută de mii de ori mai mulți nenorociți decât sunt, n-or să cucerească niciodată regatul ăsta”.

Procesul Ioanei d’Arc de la Rouen a durat mai mult decât majoritatea proceselor de acest fel, într-o vreme în care justiția rareori avea nevoie de mai mult de câteva ore pentru a ajunge la un verdict. Judecătorii s-au reunit mai întâi în luna februarie 1431, însă, sub conducerea infamului episcop de Beauvais, Pierre Cauchon, clericii au avut nevoie de trei luni pentru a găsi dovezile împotriva acestei inocente, în vârstă de 19 ani.

Găsită vinovată, Ioana d’Arc a fost deferită justiției civile pentru a i se da o pedeapsă, deoarece Biserica nu putea și nu voia să ducă la îndeplinire sentința.

Douăzeci și patru de ore mai târziu, într-o zi de miercuri, Ioana a fost dusă în vechea piață din Rouen și arsă pe rug pentru vrăjitorie, erezie și, mai ales, pentru faptul că înfrânsese armata engleză.

A rămas o mistică până la moarte, reafirmându-și credința în vocile sfinte care o călăuziseră cea mai mare parte a vieții. Pe rug, a cerut o cruce, un soldat englez făcându-i una din două nuiele subțiri. Ultimele ei cuvinte au fost „Iisuse, Iisuse”.

După ce s-a terminat totul, călăul i-a aruncat cenușa în Sena, astfel încât să nu rămână nici o relicvă care să poată fi venerată.

Astfel a luat sfârșit incredibila poveste a unei fete de țărani din Domrémy, care nu știa nici să scrie și nici să citească și care a condus o armată, a reîntronat un rege și a schimbat cursul istoriei.

Tot la 29 mai:

1415: Îi este retras titlul antipapei Ioan al XXIII-lea.

1453: Sultanul turc Mehmet al II-lea cucerește Constantinopolul – „sfârșitul Evului Mediu”, potrivit tradiției.

1814: Moare de pneumonie la Malmaison prima soție a lui Napoleon, Joséphine de Beauharnais.

1953: Neozeelandezul Edmund Hillary și șerpașul Tenzing Norgay devin primii oameni care cuceresc Everestul.

Geo Alupoae, critic de teatru.