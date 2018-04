Rolurile si notorietatea pe care a acumulat-o au facut din Ioana Ginghina o personalitatea cunoscuta de romani. Ea este printre vedetele care promoveaza un stil de viata sanatos. Este vegetariana, si ea si familia ei. De altfel, Ioana a marturisit site-ului Woman2Woman.ro ca, pentru ea, micul dejun ideal este format din fructe proaspete sau smothie-uri. Sunt gustoase si foarte usor de facut.

Viata ei nu a fost, totusi, una fara incercari. A pierdut o sarcina inainte sa ramana insarcinata cu Ruxandra. Cu toate astea se considera o “rasfata a sortii”. Considera ca a avut si are viata perfecta si este recunoscatoare in fiecare zi pentru tot ceea ce traieste.

Ioana Ginghina impleteste frumos viata de familie cu business-ul pe care-l are si cu cariera de actor. Este coordonator al unei companii care se ocupa cu educatia timpurie, bazata pe auto-educare, pentru copiii mici si foarte mici, denumita miniartshow.ro. Aceasta companie este copilul ei de suflet, depre care vorbeste plina de emotie.

Pe langa acest proiect este implicata si in piesa de teatru “Calatorii prin galaxii”, care se va juca la teatrul Ion Creanga.

Ioana este nascuta in Sibiu iar acest oras, impreuna cu Bucovina, sunt locurile ei preferate din tara. Fiind un copil nascuta la munte, Ioana Ginghina schia in fiecare iarna. Din acest motiv, acum, la maturitate, prefera marea si soarele, ca o alternativa la peisajul montan. Grecia, cu predilectie, este destinatia ei preferata.

Nu crede in coincidente si stie ca lucrurile nu sunt la voia intamplarii. Este o persoana care crede in Dumnezeu si in destin. De aici vine si optimismul pe care-l are si increderea in viitor. Este convinsa ca a pornit pe calea care-i era destinata si sunt lucruri in viata care nu depind de ea, ci de Dumnezeu. Ioana Ginghina ia lucrurile si evenimentele asa cum vin crezand, fara dubii, in predestinare.

Casatorita de 11 ani cu Alexandru Papadopol, Ioana Ginghina marturiseste razand ca a fost indragostita de nenumarate ori in trecut. “ De foarte multe ori, prea multe ca sa mi le mai amintesc pe toate.”. Dragostea la prima vedere a experimentat-o doar cu personaje din filme. Din acest motiv suferea teribil pentru ca nu putea lua contact cu persoanele de care era indragostita, acestea nefiind reale.

Ioana nu se sfieste sa recunoasca ca a fost si obiectul dorintelor altor femei. Desi a avut multe propuneri din partea unor doamne sau domnisoare, a raspuns mereu diplomat, sa nu se creeze confuzii.

Calitatile pe care le admira la altii sunt intelepciunea, rabdarea si onestitatea. Intrebata ce dorinta ar vrea sa-i indeplineasca pestisorul de aur, Ioana raspunde “Sa fiu mai inteleapta. Asta imi doresc, la asta lucrez.”

