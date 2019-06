Actriţa Ioana Ginghină (41 de ani) şi soţul ei, Alexandru Papadopol (44 de ani), au depus miercuri actele de divorţ la notar. La doar câteva ore distanţă, ea a venit, toată numai un zâmbet, la petrecerea Ok! Rooftop Party!. A găsit puterea să ne povestească despre această despărţire, potrivit click.ro.

Click: Ioana, ai depus actele de divorţ. Cum te simţi acum?

Ioana Ginghină: M-am obişnuit cu ideea. De cinci luni eu sunt singură. Am văzut că pot să mă descurc, am văzut că e toul bine, că nu a murit nimeni dintr-un divorţ. Am văzut că pot să fac faţă. Îţi dai seama că la divorţ apar tot soiul de frici. Aoleo, cum o să mă descurc de acum înainte, de una singură! Adică nu-i problema neapărat că hai că nu pot să trăiesc fără el.

Click: El ţi-a cerut divorţul?

Ioana Ginghină: El a lansat ideea de divorţ, eu nu mi-am dorit această despărţire. Ar fi fost bine să fie aşa să vină să-mi zică din prima: draga mea, divorţez. Noi aveam discuţii de un an zile. Au început discuţii, certuri din nimic, din pământ, din iarbă verde. El zice la un moment dat: «Nu mai sunt fericit!». Dintr-o dată mi-a zis că el nu mai e fericit. Păi de ce, dragă? Hai, dragă….

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ioana-ginghina-mi-spus-ca-el-nu-mai-e-fericit-secrete-despre-divortul-de-alexandru