Ioana Ignat, finalistă la „Vocea României” și fosta iubită a milionarului din Silicon Valley Sebastian Dobrincu, a făcut dezvăluiri uluitoare! Deși are doar 23 de ani, solista a mărturisit că a fost dependentă de alcool, încă de la o vârstă foarte fragedă. La un moment dat, cântăreața a fost aproape de comă alcoolică și cu greu a reșit să scape de această dependență, notează click.ro.

Ioana Ignat avea doar 15 ani când a început să cosume alcool în cantități mari, învățată chiar de colegii din orchestra cu are cânta la evenimente. ”Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit”, a spus Ioana Ignat, pentru spynews.ro, conform sursei citate.

