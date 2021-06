La trei luni de când i-a intentat divorț, Ioana a revenit la sentimente mai bune. Nu vrea să mai divorțeze de Ilie Năstase. Cei doi aveau înfățișare joi, 24 iunie, la Judecătoria din Hârșova. Bruneta și-a retras cererea săptămână trecută!

Reporterii Click! au aflat că joi nu va mai avea loc nicio înfățișare. „Da, ați aflat corect. Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru Click!.

