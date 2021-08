S-au împăcat și nu prea! Ioana Simion (45 de ani) și Ilie Năstase (74 de ani) au acordat primul interviu în doi, după împăcarea care a urmat bătăii încasate de actuala doamnă Năstase la începutul lunii ianuarie. Declarațiile de ambele părți au fost împăciuitoare. Asta până când Ilie Năstase s-a înfuriat la auzul declarațiilor făcute de actuala sa soție, notează click.ro.

Cei doi au ieșit, în premieră, și au acordat primul interviu după împăcare, în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

„De mult timp suntem împreună, ea a renunțat la divorț, noi am vorbit amândoi. Nu a fost niciodată vorba de un interes financiar între noi doi, ea a avut afaceri de la soțul ei. A fost căsătorită de la 24 ani. Dacă am avut și eu niște bani acolo, asta nu înseamnă că a stat cu mine pentru bani! E sinceră, este o fată credincioasă! M-a convins și pe mine. Nu am văzut atâtea mănăstiri nici când eram copil. Am fost la toate mânăstirile din România. Prima dată când am văzut-o, am invitat-o la o băutură și ea nu bea. Am insistat! I-am spus că divorțez, m-a întrebat de două ori ca să nu mint data”, a declarat Ilie Năstase, la Kanal D, potrivit sursei citate.

Ioana Năstase a fost însă mult mai dură în declarații când a vorbit despre împăcarea cu soțul ei, fapt care l-a scos din sărite pe Ilie, care, la un moment dat, și-a pierdut cumpătul și a vrut să iasă din interviu.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ioana-si-ilie-nastase-primele-declaratii-dupa-impacare-ioana-simion-mi-am-calcat-pe