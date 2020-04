Fiica regretatei artiste Anda Calugareanu încearcă să se chibzuiasca cum poate, de când sotul ei, care lucrează în salubritate, se află în șomaj tehnic. Până și de micul ajutor pe care Ioana Tufaru îl primea, odinioară, de la artiștii de la teatru, nu se mai poate bucura. Femeia a făcut pentru Click! mărturisiri emoționante!

„Suntem la limită cu banii. Ne descurcăm greu trei persoane. Soțul e în șomaj tehnic, mai ia doar 1.000 de lei. Eu am ajutorul, dar tot e greu. Încercăm să avem măcar strictul necesar. Făină, pâine, legume avem în principiu, dar ne-ar mai fi necesare și alte lucruri. De Paște am înroșit câteva ouă și am făcut niște sarmale. Ai mei nu prea mănâncă cozonac și pască, așa că am luat altceva care să ne ajungă”, a declarat Ioana Tufaru, pentru Click!

