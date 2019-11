Klaus Iohannis a câștigat în municipiul Suceava cu 65%, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a precizat că scorul a rezultat după numărătoarea paralelă a 99,9% din voturi la secțiile de votare din municipiul Suceava. Datele arată că au votat 48.368 de alegători, reprezentând 46,46 %. Klaus Iohannis a obținut 30.632 voturi adică 64.99% iar Viorica Dăncilă 16.505 voturi adică 35,01%. ”După acest 24 noiembrie, sucevenii au demonstrat și de data aceasta că își doresc să trăiască într-o țară democratică și pro-europeană!

Mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot, indiferent de alegerea făcută, au dat dovadă de spirit civic, demnitate și responsabilitate!”, a declarat Harșovschi.

