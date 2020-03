Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a decretat starea de urgență în lupta cu coronavirusul. Măsura intră în vigoare de luni, 16 martie. “Ne va permite să achiziționăm echipamentele necesare pentru a gestiona această criză, cauzată de coronavirus”, a spus șeful statului. România se află în scenariul 3 al luptei anticoronavirus după ce numărul de cazuri de infectare cu COVID 19 a depășit cifra 100.

“Împreună cu Guvernul învestit astăzi, ne vom dedica toate energiile, sută la sută, pentru a gestiona eficient această criză generată de noul coronavirus.

Este foarte important ca măsurile care vor fi luate să fie luate la timp. Pentru a face posibilă această luptă cu toate instrumentele prevăzute de lege, am decis să decretez stare de urgență la începutul săptămânii viitoare.

Această stare de urgență va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, Guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente și pentru aparatura medicală absolut necesară.

Această situație va permite să se realizeze achiziții într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând astfel la dispoziția Guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus.

Dragi români, avem nevoie de voi să respectați îndrumările și indicațiile autorităților.

Împreună, și numai împreună, vom reuși să trecem cu bine și peste această criză!” , a declarat Klaus Iohannis.

Starea de urgență nu poate fi decretată pe o perioadă mai mare de 30 de zile, dar poate fi prelungită printr-un nou decret. În această perioadă, atribuțiile autorităților publice centrale sau locale pot fi încredințate Armatei sau altor autorități militare, care devin responsabile de aplicarea măsurilor prevăzute de decretul emis de președinte.

În timpul stării de urgență, autoritățile pot restrânge drepturile fundamentale ale cetățenilor, pentru „apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”, conform Constituției (articolul 53).

Pe timpul stării de urgență, autoritățile militare sau civile împuternicite de președinte în acest sens pot face următoarele, conform conform ordonanței de urgență 1/1999:

*să dispună depunerea temporară, la organele de poliție de pe raza județului sau a municipiului București, a armelor, munițiilor și materialelor explozive aflate asupra populației și să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit.

*să dispună închiderea temporară a societăților care comercializează arme și muniții și să instituie paza acestora;

*să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație

*să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;

*să efectueze razii;

*să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestațiilor sau marșurilor;

*să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgență persoanele a căror prezență nu se justifică;

*să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zonele stabilite și să țină evidența acestora;

*să protejeze informațiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informațiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgență, cu excepția celor referitoare la dezastre, se dau publicității numai cu avizul autorităților militare; *mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura și de forma de proprietate, sunt obligate să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora.

*să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;

*să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;

*să asigure paza militară a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național, precum și a obiectivelor de importanță deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare; când situația impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz

*să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate

*să emită ordonanțe militare sau ordine, după caz;

*să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute.