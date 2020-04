Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 1 aprilie a.c., decretul privind retragerea Ordinului „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler conferit Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

”Astfel, în temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații, republicată, având în vedere gravele deficiențe în activitate constatate în perioada stării de urgență provocate de pandemia de COVID-19, de natură să anuleze orice rezultate meritorii obținute anterior, Președintele Klaus Iohannis a retras Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 205 din 5 aprilie 2019, Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava”, se spune în decretul semnat de șeful statului.