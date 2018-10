Președintele României, Klaus Werner Iohannis, va fi prezent la Suceava, miercuri, 31 octombrie, pentru a depune o coroană de flori la bustul unionistului Iancu Flondor de lângă Palatul Administrativ. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, la ceremonia de dezvelire a bustului la care au fost prezente câteva zeci de persoane.

”Pot să vă anunț astăzi că am fost deja informat că miercuri 31 octombrie va fi prezent la Suceava președintele României Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis pentru a depune o coroană de flori la bustul lui Iancu Flondor. Sigur că ne onorează acest lucru și ne onorează și faptul că noi contăm Bucovina această parte de țară și în evenimentele Centenarului Marii Uniri vă invităm și pe dvoastră să participați. Vor fi evenimente frumoase. Trebuie să fim uniți poate mai uniți ca oricând să luptăm mai mult pentru această zonă pentru binele ei și să dăm dovadă că suntem așa cum am fost dintotdeauna o zonă civilizată o zonă de inițiativă o zonă de oameni cu multe modele”, a spus Flutur.

, 8.4 out of 10 based on 5 ratings