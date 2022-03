Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 10 martie, la Versailles, Republica Franceză, declarații de presă înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European. El a anunțat că printre altele va explica cum îi primește România pe refugiații ucraineni, cum a construit centrul logistic de la Suceava, care va colecta ajutoare umanitare din întreaga Europă pentru Ucraina, centru care este operațional de miercuri. ”Începem imediat Summitul informal de aici, de la Versailles, de lângă Paris. Este o perioadă foarte complicată în care ne întâlnim aici și este evident că tema cea mai așteptată, tema centrală a acestor discuții, va fi războiul din Ucraina, războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei, și acest război deja se vede că are urmări în zona noastră și ne afectează, evident, și economic. Drept pentru care vom discuta Ucraina, vom discuta despre energie, fiindcă, știm cu toții, prețurile la energie au crescut, în special ca urmare a acestui război. Vom discuta Apărare, dar vom discuta și despre ce investiții trebuie făcute cu prioritate în Europa pentru a permite să ne decuplăm cât de mult se poate de gazele rusești, de energia care se importă acum din Rusia și, evident, pentru a asigura o independență strategică a economiei europene. O agendă foarte bogată – în chestiunea Ucrainei, evident, voi explica cum îi primim noi pe refugiații ucraineni, cum construim – și deja funcționează – centrul logistic de la Suceava, care va colecta ajutoare umanitare din întreaga Europă pentru Ucraina. Aceste chestiuni vor face obiectul discuțiilor în cadrul acestui Summit informal”, a declarat șeful statului.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating